التعليم توضح ضوابط عقد امتحانات رابعة إبتدائي لـ تلاميذ الدمج

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بشأن امتحانات رابعة إبتدائي لطلاب الدمج .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم ، ان يتم امتحان تلاميذ رابعة ابتدائي الدارسين بنظام الدمج بمدارس التعليم العام طبقا للقرار ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ على ان تقوم المدارس بوضع الامتحان لهم

جدير بالذكر انه طبقا للقرار ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ ، يتم اعداد امتحانات للطلاب من ذوي الاعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام وفقا لما يلي :

بالنسبة للإعاقة الذهنية البسيطة وبطيئو التعلم والشلل الدماغي واضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون تكون نسبة الأسئلة الموضوعية في امتحاناتهم 100 %.

أما بالنسبة للطالب الكفيف فتكون نسبة الاسئلة الموضوعية في امتحاناته 70 % والاسئلة المقالية 30% ،

بالنسبة لضعاف السمع تكون نسبة الاسئلة الموضوعية بإمتحاناتهم 65 % ونسبة الاسئلة المقالية 35 %،

بالنسبة لضعاف البصر تكون نسبة الاسئلة الموضوعية 60% ونسبة الاسئلة المقالية 40%

بالنسبة لأصحاب الاعاقة الحركية تكون نسبة الاسئلة الموضوعية 50 % والاسئلة المقالية 50 %.

ويطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الاعاقة البسيطة بالفصول النظامية بـ مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة ، ومدارس الفرصة الثانية ، والمدارس الرسمية للغات ، والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الاطفال ، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة او مدرسة تربية خاصة وتلتزم المدارس التي تطبق هذا النظام بالاعلان عنه داخل وخارج المدرسة.

وتم تحديد سن الالتحاق بالصف الاول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 9 سنوات وفقا لقانون التعليم ، ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى 5 سنوات ونصف مع عدم الاخلال بالكثافة المقررة.