عروس تنتحر من الدور العاشر في صباح أول يوم زفاف لهذا السبب

توفت عروس بالغة من العمر 21 عاما في بريطاناي بعد أن ألقت بنفسها من الدور العاشر في صباح أول أيام الزواج بسبب رسالة أرسلها إليها حبيبها السابق يهددها بفضحها .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 21 عاما، ألقت بنفسها من الدور العاشر من شرفة منزلها في صباح أول أيامالزواج و ذلك بعد أن كانت تتصفح هاتفها في الصباح .



قال الزوج أن حفل الزفاف كان يسير بشكل طبيعي و هادئ و انتهى اليوم و الجميع كان سعيدا للغاية، و استيقظت في صباح اليوم التالي و كانت ملامح السعادة على وجهها و لكنه فجأه سمع صوت صراخها .



ركض الزوج بإتجاه زوجته حيث كانت تقف بالقرب من الشرفة و رآها تبكي و تصرخ و فجأه قفزت من الشرفة و توفت في الحال و فشلت كل محاولات الإسعاف في إنقاذ حياتها رغم وصولها في ميعادها .



جدير بالذكر أن الزوج أوضح لوالديها أن السبب ءهي رسالة تلقتها عبر هاتفها من احدهم يخبرها فيها أنه يهددها بفضحها، و أشارت والدة الشابة أن ذلك الشخص كان حبيبها السابق و كان يحاول ابتزازها.