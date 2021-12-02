أسباب غير متوقعة.. عروس في ورطة يوم زفافها.. صور

يعد يوم الزفاف من أجمل الأيام التي تنتظرها كل فتاة وترتب لها بكل حرص مع شريك حياتها وأفراد عائلتها المقربين.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن عروسا أصبحت في ورطة يوم زفافها بشكل مفاجىء حيث كاد أن يغمي عليها بين يدي العريس أثناء تبادل عهود الزواج.

وقالت العروس الشقراء التي كانت ترتدي فستانًا أبيض بطول الأرض إنها بينما تقف أمام الضيوف ممسكة بأيدي زوجها المستقبلي سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ.

وأضافت العروس أنه لم تسير الأمور على ما يرام طوال حفل الزفاف حيث بدأت في التقيأ، وساءت الأمور عندما سقطت على الأرض ليقوم ابن أخيها بالتبول على فستان زفافها.

وأوضحت أنها بدأت تشعر بالتوعك وحاولت أن تشير إلى خطيبها بأنها تشعر بعدم الإتزان، لكنه لم يكن يفهم ما تقوله «اعتقد أنني أمزح».

ونوهت العروس أن السبب الأساسي وراء سقوطها وعدم اتزانها في هذا اليوم هو أنها كانت تعاني من الجفاف الشديد ولم تتناول أي شيء في ذلك اليوم مما جعلها عرضة للإغماء.