عروس تتسبب في إصابة العشرات بفيروس كورونا

تنتظر كل شابة ليلة زفافها بفارغ الصبر و تقوم بتحضير كل التفاصيل في ذلك اليوم الهام بالنسبة لها، و لا تسمح بأي عرقلة أو أي شئ يحدث في اليوم يعكر صفوه، إلا أن هناك بعض المشاكل قد تكون خارج إرادتنا كبشر و لابد من التعامل معها بحذر كالمرض .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار”، فإن عروس بالغة من العمر 25 عاما، كتبت منشور عبر حسابها على فيس بوك أنها اصيبت بفيروس كورونا قبل حفل زفافها بيوم و لكنها قررت استكمال اليوم و أنها لن تلغي أي شئ .

و أضافت الشابة أنها شعرت بالذنب عقب إقامتها لحفل الزفاف و إرسال الدعوات لأصدقائها و اقاربها و ذلك بعد ورودها بعض المعلومات التي تفيد بأن 3 أشخاص أصيبو بفيروس كورونا عقب حضور حفل يزفافها .

أوضحت الشابة انها اتخذت احتياطاتها اللازمة حتى لا تنشر الفيروس في الحفل و حتى لم تقترب من أي شخص سوى زوجها أثناء حفل الزفاف، و لكنها علمت بعد حفل الزفاف أن أعداد المصابين بفيروس كورونا من الأشخاص الذين حضروا حفل زفافها تزيد بشكل ملحوظ، ووصلت الأعداد غلى العشرا .

جدير بالذكر ان الشابة لم تنقل العدوى لزوجها الذي ظل بجانبها طيلة الوقت الذي أمضته في حفل الزفاف و كان سليما معافا، و أنها تقدمت بالإعتذار لكل الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا بسببها .