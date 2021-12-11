للشاب السعودي .. فيراري F8 Spider موديل 2021 |صور

تمتلك شركة فيراري الايطالية باقة متنوعة من السيارات القوية داخل اسطولها المخضرم، ومنها النسخة F8 Spider موديل 2021، والتي تعد واحدة من اشهر السيارات الخارقة حول العالم، إلى جانب التصميم الرياضي صاحب الاداء الانسيابي، مع حزمة من التجهيزات عالية الاداء.

أداء السيارة فيراري F8 Spider موديل 2021

تتسارع السيارة فيراري F8 Spider موديل 2021 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 2.9 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر في الساعة.

محرك السيارة فيراري F8 Spider موديل 2021

دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 3900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 710 حصانا، وعزم اقصى للدوران 770 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

تصميم السيارة فيراري F8 Spider موديل 2021

تأتي السيارة من الخارج بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT ذات لمسه انسيابية، مع عجلات رياضية مدعومة بجنط معدني انيق، وصادم أمامي رياضي بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، ومفهوم ثنائي الابواب، إلى جانب الموجات البارزة والغائرة التي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

وتقدم فيراري F8 Spider موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4.611 متر للطول، وبعرض يبلغ 1.979 متر، بالاضافة إلى ارتفاع يقدر بـ 1.206 متر، و مساحة تخزين تتسع لـ 200 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.650 متر.

أسعار السيارة فيراري F8 Spider موديل 2021 بالسوق السعودي

يبلغ سعر السيارة فيراري F8 Spider موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها مليون و 200 الف ريال.