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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حصول الخط الثالث للمترو على أفضل مشروع نقل ومواصلات في العالم .. تفاصيل

الخط الثالث لمترو
الخط الثالث لمترو الأنفاق

قال اللواء عصام والي،رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق يفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي في مجال النقل والسكة الحديد، معقباً: "ديه شهادة جودة عالمية لكل مجال الإنشاءات والمجال الهندسي على مستوى جمهورية مصر العربية".

وأضاف عصام والي في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هذه شهادة جودة عالمية أيضاً بصفة خاصة لـ الهيئة القومية للأنفاق، وشركة المقاولون العرب، وشركة أوراسكوم، معقباً: "ده بيعزز الثقة بالشركات المصرية والجهات الهندسية الحكومية".

وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق قائلاً: "ده شرف لـ الشركات المصرية والجهات الهندسية الحكومية المصرية إنها تكون قادرة على تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، وهذه التفاصيل المعقدة، وتتفوق فيها بأنها تكون أحسن وأفضل مشاريع على مستوى العالم".

وواصل عصام والي قائلاً: "هذه الجائزة تعكس مدى اهتمام الدولة في هذا المجال بصفة عامة، وانها تجعل الشركات المصرية الوطنية تعمل في هذه المشاريع حتى وقت قريب، حيث كانت تعمل حكراً على الشركات العالمية .. ولكن حالياً الشركات المصرية قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية والتفوق عليهم أيضاً".

ونوه رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن كل هذا بتوجيهات من الرئيس السيسي لـ وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق، بعمل شركات مصرية وطنية قادرة على التنفيذ والمنافسة مع الشركات الأجنبية.

الخط الثالث رئيس الهيئة القومية للأنفاق مترو الأنفاق السكة الحديد الرئيس السيسي شركة المقاولون العرب شركة أوراسكوم

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