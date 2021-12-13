مجالات العمل الصيدلي المختلفة بعد التخرج ندوة بصيدلة عين شمس

أقامت كلية الصيدلة جامعة عبن شمس ندوة حول مجالات العمل الصيدلي المختلفة بعد التخرج، و قام بالعرض د. سامر احمد - المدير بشركة ورواج فارما بالمانيا و خريج كلية الصيدلة جامعة عين شمس عام 2008.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور. محمود المتيني رئيس الجامعة ،و الدكتور. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ، و أ.د. أمانى أسامة كامل - عميد الكلية ، وتحت إشراف أ.م.د. مها نصر - استاذ مساعد بقسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية و مدير ادارة العلاقات الدوليه و التعاون الاكاديمي بالكلية

تناولت الندوة رحلته بداية من حصوله علي درجة ماجستير الاعمال الدولية من جامعة اوفنبرج بالمانيا الي دخوله مجال التسويق الصيدلي في مصر، السعودية، الامارات والمانيا، وتضمنت الندوة نصائح عن الدراسة بالخارج وعن العمل بمجال صناعة الدواء بمراحله المختلفة ،و ذلك في اطار سلسلة من ندوات Meet our Alumni التي تقيمها الكليه خلال العام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .

تهدف إلى اثراء الخبرات البحثية والمعرفية لاعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتأهيل الطلاب لسوق العمل في ظل وجود مجالات عمل كثيرة مستحدثة.



كما تم عرض الندوة عن طريق تطبيق zoom وايضا عن طريق عرضها علي الشاشات التفاعلية بالمدرجات و ذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و طلاب الكليه.