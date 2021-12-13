بشرى سارة.. وزير التموين يكشف تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم في مصر

أكد د. على المصيلحي وزير التموين، أن الدولة تسعى لتوافر السلع الرئيس بدلا من أن تكون سعرها منخفض وغير متواجدة موضحا زيادة الأسعار شيئ مزعج لنا جميعا ولا يرضى أحد وأن ارتفاع الأسعار عالميا له أسباب ونتائج.

وتابع مصيلحي، خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السلع الأساسية كالارز والسكر والزيت والقمح رغم الارتفاع الكبير في هذه السلع عالميا.

وأوضح أنه تم تجديد العقود بين مصر والسودان لاستيراد اللحوم لمدة عامين، متابعا : قادرين علي أسعار اللحوم ، مشيرا إلى أن اللحوم السودانية أقل دهنا من المصرية البلدي.

وأشار إلى أن اللحوم اسعارها بدأت تراجع، موضحا أن هناك توزيع جيد بجميع محافظات مصر من خلال المنافذ التابعة للدولة.

وتحدث الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، عن منظومة الخبز خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، مشيرا إلي أنه تاريخيا منظومة الخبز هي دعم عيني.

وقال إن قاعدة البيانات تم تدقيقها ولم يكن هناك بطاقات رقم قومي مكررة، وتم عمل أكثر من دورة تصحيح وكان اخرها 2019 وان كافة البيانات أصبحت مظبوطة.



وقال : الوزارة بتاعتنا شغلها مش صعب لكنه حساس جدا ، مضيفا: موضوع الخبز الدعم عيني والكفاءة الكلية ليست كالتموين ولن نقدر حسم كفاءته ولايزال هناك بعض من المخلفات".



وتابع: لازم نفكر في آلية اخري للعيش والالية الحالية فيها عناصر ضعف لكن هناك مخابز ترتفع لها القبعة

من ١٥٪؜ ل ٢٠ % من المخابز فيها بعض نقاط الضعف وهؤلاء ليس لهم في المهنة ولذلك عندهم أخطاء"، ضيفا : والصعيد مشاكله أقل من الدلتا وهذا ليس تحيز".