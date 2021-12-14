مصطفى فهمي: أنا وحسين أخويا أشهر عُزاب بالوطن العربي.. وحظنا وحش في الستات| فيديو

قال الفنان مصطفى فهمي، إنه عاش تجربة الزواج 3 مرات، مضيفًا: علاقتي بحسين فهمي أخويا بقت كويسة جدًا اليومين دول؛ بسبب إننا غير مرتبطين.

وتابع فهمي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء الاثنين: أنا وحسين فهمي أشهر عُزَّاب في الوطن العربي حاليًا، وحظنا وحش في الستات، وخصوصًا اليومين دول.

مصطفى فهمي يكشف تفاصيل وأسباب طلاقه لأول مرة

كشف الفنان مصطفي فهمي، تفاصيل عن أسباب وكيف تم طلاقه، قائلا: إنه يرى أن الطلاق شيء صحي فى حالة وجود خلافات مستمرة بين الطرفين، إلى جانب الضغط العصبي والاكتئاب وغيره.

وأضاف مصطفي فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “أنا بشوف أن الطلاق مشروع، ولو شوفت أنك خلاص مش قادر أن تتعايش مع الشخص اللي قدامك ف بيكون صحي أنك تمشي، وكان جوازي أربع سنوات بيني وبين فاتن موسي”.

وتابع انه خلال أول عامين كانت الخلافات طبيعية بين الأزواج فى طريقة الملابس الخاصة بها، معقبا: “بدأت بالازدياد بعد العامين الاولين، وكانت خلافات مستمرة وعلى طول فيه جذب وشد، والناس كانت بتشوف على السوشيال ميديا أننا فى قمة السعادة، ولكن لم يكن هذا واقعا".

وأشار: “القشة الأخيرة فى موضوع الطلاق أما حصل بيني وبينها مشكلة قبل السفر وكنا هنروح لبنان من أجل خطوبة أختها وحصل ضرب نار هناك وقررت أني مش هسافر وأخوها كان قاعد معانا، وقامت العاركة والخناقة والصوت علي لدرجة أن أخوها قالنا أنزلوا أتطلقوا بقا، قالتلي لا أنا أطلق مش أنت، وقفلت بعد الموضوع دا وأخدت قرار بيني وبين نفسي داخليا”.

وأفادت: “قبل ما تسافر قولتلها أننا هنتطلق، والغدر اللي بيحصل هو اللي بيحصلي الأن من تشهير والسب والقذف على السوشيال ميديا والأربع سنوات اللي عشناهم مع بعض”.

مصطفى فهمي عن تهمة تحريضه لقتل طليقته: أرجو من النائب العام التدخل

ناشد الفنان مصطفى فهمي، النائب العام عن ما حدث من طليقته، قائلا: “ألبس تهمة إرهاب وأني عايزة أقتلها ويطلع مانشيت يوم السبت القبض على مصطفي فهمي يحاول قتل فاتن موسي، أى دا”.

وأضاف مصطفى فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر: ”أرجو من النائب العام أنه يشوف الموضوع دا بنفسه، لأن حياتي كشخصية عامة بقت مهددة وولادي كمان، واللي جاي معرفش هيحصل أيه".

وتابع: “أنا رايح جاي على النيابة، وأتسأل كدا، و أنا من أكثر الناس اللي بتؤمن بالقضاء المصرى والقانون، ولكن التخطيط يمشي بالشكل دا، طب أنتوا عايزني أنا مالهم العيال دي وتبات ليلتين، مش حرام عليهم”.