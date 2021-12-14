"الفتوى بين الحياة ودعم التنمية المستدامة".. كيف تحتفي الأمانة العامة لدور الإفتاء بـ اليوم العالمي الثالث؟

تحل غداً الأربعاء، الذكرى الثالثة لـ اليوم العالمي للإفتاء، والسابعة على إنشاء الأمانة العامة لـ دور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث توجت جهود تلك المظلة التي يترأسها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، ويتولى أمانتها الدكتور إبراهيم نجم، في الذكرى الرابعة على الإنشاء باعتبار الـ 15 من ديسمبر يوماً عالمياً للإفتاء، خلال العام 2019 ليكون عنوان الاحتفالية وقتها تحت شعار "الفتوى حياة"، وحمل العام الثاني على التوالي عنوان "فقه الحياة.. الفتوى في زمن الأوبئة".

الفتوى داعمة للتنمية المستدامة

اختارت الأمانةُ العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم هذا العام شعار «الفتوى داعمة للتنمية المستدامة وقضايا البيئة»، معتبرة أن هذا العنوان يُعبِّرُ عن غاية سامية تندرج تحت مقاصد الشريعة وأهدافها نحو عمارة الأرض، والتحديات التي باتت تواجهها البيئة والإنسان على حد سواء، حيث أصبح الإنسان في أمسِّ الحاجةِ إلى سائرِ الجهودِ التوعويةِ التي تهدفُ إلى الحفاظِ على البيئةِ وتنميةِ موارِدِها وحمايتِها من تقلباتِ الزمانِ وحوادثِهِ لأجلِ الامتثال لما أمرنا به الله من إعمارٍ وإحسان.

وبينت أهمية أن يعي الجميع أن الوعي الإسلامي تجاه قضايا البيئة والمناخ وتغيراته لم يقتصر على الحفاظ على الثروة البيئية ومكتسبات الإنسان من ذلك الكون المُسخَّر له، بل انطلق في اتجاه آخر موازٍ لذلك الاتجاه، وهو اتجاه التنمية المستدامة لتلك البيئة ومواردها، مشيرة إلى أن هذا الوعي قد بُني على ركائزَ عدةٍ من شأنها تنمية الإدراك لدى الإنسان بفَهم وظيفته وذاته وبيئته.

الإفتاء في قضايا الأقليات المسلمة والبيئة

ويشهد اليوم العالمي للإفتاء هذا العام مجموعة من الفعاليات يأتي من بينها إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعقد مجموعة من الندوات الافتراضية للمؤسسات الإفتائية بالتنسيق مع الأمانة العامة للحديث حول الفتوى والتنمية المستدامة وقضايا البيئة والتغيرات المناخية ودَور المؤسسات الدينية في مواجهتها.

أعلنت الأمانة العامة عن إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات الإفتائية المهمة، يأتي من بينها "الملتقى الرقْمي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم" الذي سيقوم بعقد عدد من الندوات الافتراضية على مدار العام بالتعاون مع المؤسسات الإفتائية والمفتين من أعضاء الأمانة من مختلف دول العالم، تكون بدايتها ندوة بعنوان "دَور مؤسسات الفتوى في مواجهة التغيرات المناخية وقضايا البيئة"، وندوة أخرى حول: «الإفتاء في قضايا الأقليات المسلمة»، وغيرها من الموضوعات المهمة.

كما تعكف الأمانة على الإعداد لإصدار كتاب عن "الفتوى وقضايا البيئة في ظل التغير المناخي"، وهي من القضايا الأكثر إلحاحًا على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة.

دور الفتوى في التنمية المستدامة

وتحت شعار " دور الفتوى في التنمية المستدامة ودعم جهود تحقيقها"، كشفت الأمانة العامة عن موضوع مؤتمرها الدولي للعام القادم 2022، حيث أكد الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأمانة العامة تسعى لترسيخ التحول الرقمي في كافة أنشطتها ومشروعاتها بهدف تعميم نفعها لعموم المسلمين ومواكبة التحديات التكنولوجية التي بات يواجهها العالم، حيث تدعم الأمانة عملية التحول الرقمي في المؤسسات الإفتائية وتطويرها تكنولوجيًّا، كما وضعت في سبيل تحقيق ذلك مشروعًا لتأهيل المؤسسات الإفتائية للدخول بالعملية الإفتاء لديها في عصر النهضة المعلوماتية؛ من حيث إنشاء مراكز المعلومات وتطوير وسائل الاتصال بينها وبين المستفتين مرورًا بتأهيل الباحثين وأمناء الفتوى على استخدام أدوات تقنية المعلومات، وانتهاء بتطوير البرامج الإلكترونية المعنية بمجال الفتوى والإفتاء ونشرها بين المؤسسات المنتسبة للأمانة العامة.

وأضاف "نجم" أن الأمانة أدركت مبكرًا ضرورة إعداد جيل جديد من المفتين على قدر كبير من التأهيل والفهم للنصوص الشرعية والقدرة على إنزالها على الواقع، فجاء على رأس أولويات الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وضمن خطتها التي تعلن عنها بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، التوسع في مشروع تدريب الأئمة والمفتين من خلال تأهيلهم لربط العلوم الشرعية بالعلوم الحديثة وفهم الواقع فهمًا رشيدًا لكونهما السبيلَ الأمثل لضبط الخطاب الإفتائي وتجديده بما يتماشى مع الواقع المعاصر؛ مما يدعم استقرار المجتمعات.

وأشار إلى أن الأمانة العامة وفَّرت التدريبَ اللازم للمتصدرين للفتوى والباحثين والإداريين على البرامج المكتبية اللازمة للعمل، كذلك احتفت بتخريج مجموعة من أئمة روسيا في ختام فعاليات المؤتمر العالمي السادس للإفتاء في شهر أغسطس الماضي، وسبق أن تم تخريج دفعتين من أئمة بريطانيا ودفعة من أئمة أفريقيا وكذلك من جنوب شرق آسيا؛ مؤكدًا أن هذا الأمر يثبت الريادة الإفتائية المصرية في العالم أجمع.

الملتقى الرقمي

وعن أنشطة الأمانة المستقبلية في ضوء الاحتفاء باليوم العالمي للإفتاء، لفت الدكتور إبراهيم نجم النظرَ إلى إطلاق الأمانة "الملتقى الرقمي للأمانة العامة للمؤسسات الإفتائية"، الذي يشمل عقد سلسلة ندوات دورية عبر برنامج "زووم" ليُعد ساحةً للتواصل بين أعضاء الأمانة العامة للمؤسسات الإفتائية وغيرهم من أساتذة الجامعات والعلماء والمتخصصين المعنيين بالفتوى والإفتاء لعرض ومناقشة أهم القضايا والتحديات المتعلقة بالفتوى والإفتاء والخروج بأُطرٍ فكرية وآليات عملية لتطوير المؤسسات الإفتائية وعملية الفتوى ومحتواها ومناهجها في سائر المجتمعات الإسلامية، ومن المنتظر أن تأتي الندوة الأولى بعنوان: «دَور مؤسسات الفتوى في مواجهة التغيرات المناخية وقضايا البيئة»، يليها ندوة حول: «الإفتاء في قضايا الأقليات المسلمة».

ودعا كافة الهيئات والمؤسسات الإفتائية على مستوى العالم للحديث عن أهمية الفتوى والاستخدام الرشيد لها، ومواجهة استغلال الفتاوى الدينية المغلوطة في أعمال العنف والإرهاب، وكيف تكون الفتوى داعمة لاستقرار المجتمعات ورقيها.