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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا أشرف: دور ماما على الشاشة لم يعد يناسب الأطفال .. فيديو

صدى البلد

حلَّت الإعلامية داليا أشرف ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، وتحدثت عن كواليس تقديمها لـ فقرة خاصة بالأطفال ضمن فقرات برنامج “ ٨ الصبح ” المذاع عبر فضائية DMC.

قالت الإعلامية داليا أشرف :" نعيش الآن  فى عصر السوشيال ميديا وأطفالنا أصبحوا ضحية لكل من يريد أن يتلاعب بعقولهم، وكثير من الأمهات لا يستطعن مواكبة هذا التطور، وبالتالي لا بد أن يكون هناك من يتحدث معهم، وتكون هناك لغة حوار معهم، فالطفل فى الوقت الحالي لا يحتاج إلى ماما على الشاشة فى ظل تطور التكنولوجيا.

وأضافت داليا أشرف :"ومن اليوم الأول حرصنا على وضع استراتيجية ونهج للفقرة قائم على رؤية الرئيس المرتبطة بفكرة بناء الإنسان فنيا وثقافيا ورياضيا، وهذا ما يتم تطبيقه فى الفقرة بشكل يناسب الأطفال.

 وتابعت داليا أشرف :" نحرص على  تشجيع الأطفال  على تنمية المواهب والاهتمام بالصحة، كما نقدم للأمهات محتوى فى كيفية التعامل مع الأطفال صحيا ونفسيا، لأن ذلك هو ما يبنى شخصية صالحة وفاعلة فى المجتمع".

لقاء داليا أشرف بالرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكملت  الإعلامية داليا أشرف  فى ندوة تكريمها بموقع صدى البلد: كنت قلقة للغاية، وقد لاحظ سيادته ذلك، وأعتقد أنه حرص على طمأنة الشعب المصري من خلال هذا اللقاء القصير التي لم تتجاوز مدته دقيقة و14 ثانية.

وتابعت داليا أشرف: فى لحظة لا تصدق سمح لى المحيطون به التواجد بالقرب منه وتسجيل اللقاء الأهم في مسيرتي، وفي توقيت غاية فى الحساسية، وأتمنى أن يتكرر اللقاء به قريبا.

وأضافت داليا أشرف: لم أكن أتوقع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيوافق علي إجراء اللقاء، ولكنه سمح لي بمحاورته، وبكيت من شدة التأثر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلامية داليا أشرف داليا أشرف الرئيس عبد الفتاح السيس اخبار الفن

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