الإمارات وتركيا تؤكدان عزمهما تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

قالت الإمارات العربية المتحدة وتركيا، اليوم الأربعاء، إنهما تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك بعد محادثات تمت في دبي بين نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، يكثف البلدان الدبلوماسية لإصلاح العلاقات التي تدهورت بفعل سنوات من العلاقات المتوترة.

ووصل جاويش أوغلو إلى الإمارات يوم الاثنين الماضي، لبحث العلاقات الثنائية ولقاء رجال أعمال أتراك في دبي، وزيارة مركز التجارة والسياحة في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الشيخ محمد بن راشد، التقى بجاويش أوغلو لبحث ”تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك“.

وقال وزير خارجية تركيا بعد لقائه بالشيخ محمد بن راشد ”سنطور أكثر علاقاتنا الاقتصادية والتجارية“.

وكان وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن حمد الزيودي، التقى في أكتوبر الماضي، وفدا تجاري تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطويره بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات حينها، أن الجانبين بحثا على هامش فعاليات “إكسبو دبي 2020” خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

كما بحث الجانبان التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأشار الوزير الإماراتي حينها إلى أهمية تكثيف التعاون لصياغة خطط مختلفة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، وتطوير آليات وسياسات أكثر مرونة وانفتاحا للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتحديد قطاعات وفرص جديدة تواكب متطلبات النمو المستقبلي بين الجانبين.