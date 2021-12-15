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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن عرضين غير عاديين لمتحور أوميكرون

متحور أوميكرون
متحور أوميكرون

كشف خبراء من جنوب أفريقيا عن عرضين غير عاديين لدى المصابين بمتحور أوميكرون لـ فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأفادت صحيفة الصن البريطانية، بأن الأطباء سجلوا آلام الظهر والتهاب الحلق لدى المرضى المصابين بالمتحور الجديد لـ فيروس كورونا "أوميكرون".

كما أشار الأطباء إلى أن المرضى الذين يعانون من سلالة أوميكرون أقل احتمالا بنسبة 23% أن ينتهي بهم المطاف في المستشفيات من أولئك المصابين بمتحور دلتا.

وأشار الخبراء الأفارقة إلى أهمية العزلة الذاتية عند اكتشاف أعراض العدوى من أجل منع انتشار العدوى، مؤكدين أن العديد من المواطنين يشعرون بعدم الراحة في الحلق بسبب الالتهاب الحاد في الجهاز التنفسي.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث، أكبر شركة تأمين صحي خاصة في جنوب أفريقيا، ريان روتش، إن الخبراء لاحظوا أعراضًا مختلفة عند إجراء الدراسة.

وتابع: "هذا عادة ما يتبعه احتقان بالأنف مع أعراض شائعة أخرى مثل السعال الجاف وألم أسفل الظهر"، مضيفا أنه في حين أن معظم الحالات كانت خفيفة، فإن هذا لا يعني أن الفيروس ليس أكثر قابلية للانتقال.

جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحور "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من متحور دلتا.

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