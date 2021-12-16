ضبط سيارة محملة ب 43 طن أسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

أعلن المهندس محمد ابراهيم ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، عن تنظيم حملة تموينية مسائية مُكبرة بمركز جهينة.

وأضاف أنه تم ضبط 43.25 طن أسمدة زراعية مُدعمة محظور تداولها بالأسواق، قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط سيارة نقل بمقطورة تحمل 865 شكارة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام سماد يوريا 46%، مُخصص للجمعيات الزراعية ومحظور تداولها بالأسواق.

وأشار إلى أن الحملة جاءت بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، حيث تشكلت حملة تموينية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

وتحت إشراف العميد رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

وأكد وكيل وزارة التموين في سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 8749 جنح جهينة لسنة 2021، وتولت النيابة العامة التحقيقات.