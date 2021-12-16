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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصفوه بـ "الخطير".. بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني حول الوضع الإنساني باليمن

بيان سعودي إماراتي
بيان سعودي إماراتي أمريكي بريطاني حول الوضع الإنساني باليمن

أصدرت السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة، اليوم الخميس، بيانا حول الوضع الإنساني في اليمن أدانوا فيه هجمات الحوثيين العابرة للحدود.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عبرت الدول الأربع عن قلقها بشأن الوضع الإنساني "الخطير" الذي يواجهه الشعب اليمني، مشددين على العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين وقف إطلاق النار، وبالوضع الاقتصادي للبلاد.

 

ونقلت "واس" عن البيان قوله إن سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا والقائم بالأعمال للولايات المتحدة لدى اليمن التقوا الثلاثاء، وعبروا عن قلقهم العميق بشأن الهجوم "الحوثي" المستمر على مأرب.

 

وأضاف البيان أن السفراء الأربعة أكدوا على "الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وخاصة في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال"، كما أدانوا هجمات جماعة "الحوثي" العابرة للحدود إلى السعودية واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية.

 

ورحب السفراء بالجهود التي بُذلت مؤخراً لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، كما رحبوا بإسهام المملكة والإمارات في هذا المجال، وأكدوا حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معاً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية ، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح.

 

كما عبروا عن استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع دولة رئيس الوزراء اليمني وحكومته ، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، وذلك دعماً للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني ، بما في ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني ، وتدارُس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة .

 

وفي الختام، أكدت دول الرباعية التزامها نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وعبّرت عن دعمها الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، هانس جرونبرج".
 

السعودية الامارات ارهاب الحوثيين اليمن إرهاب الحوثيين في اليمن الشعب اليمني الوضع الإنساني في اليمن

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