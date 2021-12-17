مرعبة و مميتة .. لعبة تسببت في وفاة 4 أطفال

تسببت لعبة في ولاية تسمانيا الاسترالية، في وفاة أربعة أطفال بعد أن ضربتها رياح قوية في اثناء ارتفاعها في الهواء على مسافة 10 أمتار فقط الأطفال و تسببت في وفاتهم.



و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن 4 أطفال لقيوا حتفهم في حادث مرعب و مفجع في استراليا بسبب سقوطهم من لعبة كانت على إرتفاع كبير من الأرض يصل إلى 10 أمتار .



و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن إحدى المدارس الاسترالية نظمت احتفالا بمناسبة إنتهاء العام الدراسي كإحتفالات أعياد الميلاد و دعت الأطفال جميعا ليوم ترفيهي .



توفي في ذلك اليوم 5 ساطفال توفى منهم 4 أطفال وقت وقوع الحتادث، و تم نقل 5 أطفال آخرين إلى المستشفى عن طريق مروحيات الإسعاف و لقي أحد الأطفال مصرعه في المستشفى و أصبح عدد الضحايا 5 أطفال .



جدير بالذكر أن رئيس الحكومة في ولاية تسمانيا خرج لإرسال التعزية لأسر الأطفال المتوفين، و أكد أنه حادث مفجع و مؤلم أثر في المسشولين قبل أولياء الأمور و جاري التحقيق في الواقعة للوقوف على الأسباب .