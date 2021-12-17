بسبب الغيرة.. شابة تتسبب في إفساد زفاف صديقتها

قد تتسبب الغيرة في إفساد أشياء جميلة و أوقات رائعة، فقد هي اللحظة التي يستسلم فيها الإنسان لوساوس الشيطان و يقوم بإرتكاب الحماقات بدافع نيران الغيرة التي تتأجج في داخله و يتحول الأمر لذكرى سيئة .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة تسببت في إفساد فرحة صديقتها يوم زفافها من خلال افتعال مشكلة بين والدتها والدة العريس مما تسبب في إلغاء الزفاف قبل أن يبدأ.



قالت الشابة البالغة من العمر 29 عاما، أنها تعرضت لموقف مؤلم يوم زفافها بسبب غيرة صديقتها و التي تسببت في إفساد فرحتها يوم زفافها عن طريق إفتعال المشاكل بين والدتها و والدة العريس .

أوضحت الشابة أنها فوجئت بأن العريس أرسل لها رسالة عبر الهاتف يخبرها فيها بأنه تراجع عن فكرة الزواج منها، بعد أن قامت والدتها بطرد والدته من المكان أثناء استعدادها لمراسم الحفل .

جدير بالذكر أن العروس اكتشفت ان صديقتها كانت ترغب في الزواج من زوجها و أنها كانت تسعى لإفساد فرحتها بأي طريقة و ذلك بعدما قامت صديقة ثالثة لهن بالإعتراف بما قامت به صديقتهم .

