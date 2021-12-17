عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الغيرة.. شابة تتسبب في إفساد زفاف صديقتها

صدى البلد

قد تتسبب الغيرة في إفساد أشياء جميلة و أوقات رائعة، فقد هي اللحظة التي يستسلم فيها الإنسان لوساوس الشيطان و يقوم بإرتكاب الحماقات بدافع نيران الغيرة التي تتأجج في داخله و يتحول الأمر لذكرى سيئة . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة تسببت في إفساد فرحة صديقتها يوم زفافها من خلال افتعال مشكلة بين والدتها والدة العريس مما تسبب في إلغاء الزفاف قبل أن يبدأ. 

txt

عروس تنتحر من الدور العاشر في صباح أول يوم زفاف لهذا السبب

txt

عروس تتسبب في إصابة العشرات بفيروس كورونا

 

 

 


قالت الشابة البالغة من العمر 29 عاما، أنها تعرضت لموقف مؤلم يوم زفافها بسبب غيرة صديقتها و التي تسببت في إفساد فرحتها يوم زفافها عن طريق إفتعال المشاكل بين والدتها و والدة العريس . 
أوضحت الشابة أنها فوجئت بأن العريس أرسل لها رسالة عبر الهاتف يخبرها فيها بأنه تراجع عن فكرة الزواج منها، بعد أن قامت والدتها بطرد والدته من المكان أثناء استعدادها لمراسم الحفل . 
جدير بالذكر أن العروس اكتشفت ان صديقتها كانت ترغب في الزواج من زوجها و أنها كانت تسعى لإفساد فرحتها بأي طريقة و ذلك بعدما قامت صديقة ثالثة لهن بالإعتراف بما قامت به صديقتهم . 
 

الغيرة وساوس حماقات ذكرى سيئة يوم زفاف

ترشيحاتنا

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة؟.. تعرف على آراء العلماء والقول الراجح

بسبب الغيرة.. شابة تتسبب في إفساد زفاف صديقتها

شانجي Q35 الجديدة تستعد للانطلاق بالسوق المصري .. تفاصيل

بعد هدف صلاح في شباك نيوكاسل .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

أمريكا.. السلطات الصحية توصي بعدم استخدام لقاح جونسون آند جونسون

كانت له كصيام الدهر .. تعرف على أسرار الأيام البيض وموعدها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ