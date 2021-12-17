فاطمة عيد: بليغ حمدى كان عايز يتبنانى فنيا

حلت الفنانة الكبيرة فاطمة عيد " ضيفة على الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر".

وقالت الفنانة، إن الهدف من أغنيتها الجديدة إخراج الناس من حالة الاكتئاب ودعوة للتفاؤل، لافتة إلي أن أغنية "حلاوتها زيادة حتة" لها مكانة فى قلبها، لأن ردود الفعل عليها كانت قوية جدا.

وتابعت :" "بتابع ردود الفعل على السوشيال ميديا لكى أعرف ما يدور حولى، مضيفة:": "مفيش حد بيغنى اللون بتاعى ولا بديل لى على الساحة حاليا، وبليغ حمدى كان عايز يتبنانى فنيا وقال لى: إنتى صوت ليس له بديل".

