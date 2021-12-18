إنهاء إجراءات شحن 200 ألف جرعة لقاح كورونا مهداة إلى مصر من المجر.. صور

صرح السفير محمد الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية في المجر، أن السفارة المصرية في بودابست قد أتمت يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢١ عملية شحن ٢٠٠ ألف جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس الكورونا من مطار بودابست إلى مطار القاهرة الدولي.



أضاف الشناوي أن تلك الجرعات مهداة من المجر إلى مصر، وأن ذلك يأتي في اطار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والزخم القائم في هذا الصدد على إثر الزيارة الناجحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجر في أكتوبر ٢٠٢١.

وأوضح الشناوي أن إجمالي عدد لقاحات الكورونا التي أهدتها المجر إلى مصر مؤخرا قد بلغ ٤٥٠ ألف جرعة من لقاح استرازينيكا.