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أخبار البلد

مدبولي: الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات التي تخدم الصعيد

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بجولة تفقدية في محافظة أسوان؛ في إطار متابعته للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، استعدادا للافتتاحات الرئاسية المرتقبة لهذه المشروعات، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية. 

وفي مستهل زيارته للمحافظة، شدد رئيس الوزراء على أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة للمشروعات التي يتم تنفيذها في محافظات الصعيد، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع بنفسه، وبشكل دوري، معدلات تنفيذ هذه المشروعات، قائلا : يوجد تكليف واضح من الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات التي تخدم أهالينا في الصعيد في المجالات المختلفة. 

وأشار إلى أنه في هذا الصدد ترأس، أمس الأول، اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أسوان مؤخرا، كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز المقومات السياحية والأثرية الاستثنائية التي تتمتع بها المحافظة.  

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نشهد اليوم مشروعات عملاقة في محافظات الوجه القبلي، وأبرزها مشروع "بنبان" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والذي نال نصيبا كبيرا من الإشادة الدولية، وحصل على جوائز عالمية تعكس أهميته، كما أن المشروع هو دلالة واضحة على أن الحكومة المصرية تمضي في اتجاهها نحو دعم مشروعات الطاقة النظيفة المتوافقة بيئيا.  
وبدأ رئيس الوزراء جولته بتفقد أعمال تطوير الطرق المؤدية إلى مصنع "كيما2"، ثم قام عقب ذلك بجولة موسعة داخل المصنع الذي يعد أحد المشروعات الصناعية الكبرى في صعيد مصر، باستثمارات تقترب من 12 مليار جنيه.

واطلع رئيس الوزراء على معدلات سير العمل بالمصنع، وخلال ذلك تمت الإشارة إلى أن الطاقة التصميمية للمصنع تبلغ 1575 طن/يوم من سماد اليوريا، و1200 طن/يوم من الأمونيا، ويوفر أكثر من 2000فرصة عمل. 

ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي لتفقد الأعمال الجارية في مدينة أسوان الجديدة، التي تقام على مساحة 22 ألف فدان، ووفقا للمخطط العام للمدينة، فإنها تضم عددا من المناطق السكنية، ومناطق الاستثمار، ومناطق خدمية إقليمية، ومحاور خدمية وترفيهية، إلى جانب المنطقة الصناعية، والقرية الأولمبية. 

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة أسوان، كما تم الانتهاء من عدد من المباني الخدمية: التعليمية، والصحية، والدينية، والترفيهية،  ومبني الخدمات الحكومية، إلى جانب الانتهاء من الحديقة الشاطئية،  والمسرح المكشوف. 

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال تطوير الكورنيش بمدينة أسوان الجديدة.

وفي ختام جولته في أسوان، أشاد رئيس الوزراء بمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي قام بها نهاية الشهر الماضي للمحافظة، أعطت دفعة قوية لمعدلات إنجاز المشروعات بالمحافظة، مجددا التأكيد على الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتنفيذ المشروعات التي تخدم أهالينا في الصعيد في مختلف المجالات، ويأتي على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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