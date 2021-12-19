أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

ملامحه متقاربة من وجه الدنجوان، تسريحة شعره وحاجبيه وطلته التي يخطف بها قلب محبيه، تتشابه مع النجم الراحل رشدي أباظة، فاجتاح مواقع التواصل الإجتماعي بصورة التي تجعلك تقف أمامها كثيراً تتأمل ملامح عن قرب ليصبح شبيه رشدي أباظة تريند اليوم على السوشيال ميديا .

من هو شبيه رشدي أباظة ؟

شبيه رشدي أباظة هو رجل أربعيني يتمتع بشبه كبير بينه وبين النجم الراحل، لكنه كان بعيداً عن الأضواء ولم يفضل الظهور على مواقع التواصل الإجتماعي تحت اسم شبيه رشدي أباظة، واكتفى بهذا الشبه في حياته العادية فقط ، فكل من يراه يتأمله كثيراً ويتراود في ذهنه فوراً طلة الدنجوان الراحل .

محمد مؤمن شبيه رشدي أباظة الحقيقي، يبلغ من العمر 45 عام، لم يرغب في الظهور على السوشيال ميديا بصوره التي يظهر فيها تماماً مثل النجم رشدي أباظة، حيث يعتمد نفس تسريحة شعره، واستايل ملابسه فيختار دوماً الإطلالات الكلاسيكية التي تستكمل هيئأته تماماً لتجعله نسخة طبق الأصل من رشدي أباظة .

شبيه رشدي أباظة اختفى عن مواقع التواصل الإجتماعي طوال هذه السنوات، وكان يستعد لتقديم عمل فني عن حياة رشدي أباظة عام 2004 ، بعدما عرف أن فكري أباظة شقيق النجم الراحل قرر كتابة قصة حياته وبدأ يبحث عن شبيه رشدي أباظة ليقدم العمل، فتواصل معه محمد مؤمن والتقى به بالفعل، لكن شاء القدر وفاة فكري أباظة فتوقف العمل الذي كان من المقرر أن يقدمه محمد مؤمن شبيه رشدي أباظة، ومازا ل في انتظار تقديم نفس الدور محتفظاً بهيئته وعلى أهبة الاستعداد للانطلاقة الفنية الأولى له من خلال تجسيد قصة حياة رشدي أباظة.

صور شبيه رشدي أباظة

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صور شبيه رشدى أباظة ، ونالت الصور إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا، وعلق عدد من رواد السوشيال ميديا: “فولة وانقسمت نصين ويخلق من الشبه أربعين، وطالب العديد منهم عمل فيلم سينمائى يجسده شبيه الفنان.