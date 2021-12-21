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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التنمية المحلية بالصعيد: الدولة ضخت 375 مليار جنيه استثمارات منذ عام 2014.. فيديو

الصعيد
الصعيد

قال الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن التنمية في الصعيد نقلة نوعية كان يجب أن تبدأ منذ 40 سنة، لكنها بدأت منذ عام 2014 بتكليف رئاسي واهتمام مكثف من الحكومات المتعاقبة.


وأضاف "عبدالحليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن الدولة ضخت استثمارات مختلفة في الصعيد بواقع 375 مليار جنيه مصري منذ عام 2014، وجرى الدفع ببرامج تنموية للصعيد ومنها برنامج التنمية المحلية، موضحا: "هذا البرنامج عبارة عن قرض قدره 50 مليون دولار وبدأنا العمل منذ عام 2018، وكان هناك مدن محرومة من الصرف الصحي، وعملنا على تطوير الطرق والسوق، والقرض كان موجها لقنا وسوهاج، ثم توسعنا في أسيوط والمنيا".

 

وأكد، أن البرنامج يستهدف عمل التنمية المحلية هناك، مثل إشراك المواطنين عبر جلسات التشاور للحصول على آرائهم في الخطة السنوية ويتم الاستماع لكل مطالب المواطنين ويتم دراستها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.


وأوضح: "هذه الخدمات متاحة في كل المجالات مثل السكن والمياه والصرف الصحي وغيرها تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وجعلهم ينخرطون في عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى تطوير السياحة"، لافتا: "ننسق مع وزارة السياحة وبدأنا في عمل تنمية عمرانية للمدن لكي تكون مؤهلة لاستقبال السياح، وبالتالي فإن التنمية في الصعيد متكاملة ولا تقتصر على جانب واحد فقط من جوانب الحياة، كما يتم تطوير كورنيش قنا باستثمارات قدرها 150 مليون جنيه لتقديم خدمات أفضل للمواطنين".

 

وتابع: "نوفر لأهالي الصعيد عددا كبيرا من الخدمات، فاستثمارات البنية الأساسية مهمة للغاية، للأسف تأخرنا عن هذا الأمر منذ 40 سنة، فمعدل وصول الصرف الصحي هناك لم يكن يزيد عن 8%". 

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