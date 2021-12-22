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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم جزائري دولي سابق: لا يمكن إعادة مباراة المصري وفاركو لهذا السبب

المصري وفاركو
المصري وفاركو

أكد الخبير التحكيمي جمال حيمودي الحكم الدولي الجزائري السابق أن طرد أحمد حمودي لاعب المصري في مباراة فاركو صحيح ولا صحة لإعادة المباراة بسبب هذه الواقعة.


وتابع في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "التغيير تم بنسبة 100% وهو قانوني ولا يمكن إعادة المباراة بين المصري وفاركو".


وواصل: "تقرير المراقب هو الفيصل، لكن رؤيتي للواقعة أن التغيير تم كاملا قبل واقعة الطرد".

 

وأعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، أمس أن محمود البنا لم يخطئ فى واقعة مباراة المصري ضد فاركو ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "محمود البنا لم يخطئ فى واقعة مباراة المصري وفاركو، وحكم الساحة تحدث مع حكم تقنية الفيديو VAR لذلك القرار صحيح وكله مُسجل".

وأضاف: "طرد حمودي بسبب لفظ خارج ضد لاعب فاركو عقب خروجه".

واحتج نادي فاركو رسميا على القرار التحكيمي المخالف للائحة -على حد وصف النادي- في مباراة الفريق أمام نادي المصري البورسعيدي، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية الاثنين.

وطالب فاركو بإعادة مباراة المصري البورسعيدي بعد أن شهدت خطأ تحكيميا من قبل حكم اللقاء محمود البنا.

وأشهر محمود البنا حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه حمودي بعد خروجه من أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وجاء قرار إشهار البطاقة الصفراء الثانية والبطاقة الحمراء، لاشتباك حمودي مع أحد لاعبي فريق فاركو قبل خروجه من أرض الملعب مباشرة وليس بعد استبداله.

وبعد خروج حمودي من أرض الملعب بديلاً، توجه له حكم المباراة وأشهر البطاقة الصفراء الثانية ويليها الحمراء، ليعترض لاعبو فاركو على طرد اللاعب عقب تبديله.

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