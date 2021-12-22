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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لم ينجح أحد.. الأفلام العربية خارج قائمة ترشيحات الأوسكار

الأوسكار
الأوسكار

جدل كبير صاحب الأعمال التي اختارتها الدول العربية لتمثيلها في سباق الأوسكار خاصة فيلمي "أميرة" و"سعاد"،  ما بين السحب من الترشيح والمنع من العرض لأسباب إنتاجية، وكانت النتيجية غياب الأعمال العربية عن قوائم الترشيحات النهائية في فئة أفلام فيلم ناطق بلغة أجنبية.

رشحت 92 دولة حول العالم أعمالا سينمائية لتشارك في سباق الأوسكار هذا العام، لكن صباح اليوم، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور قائمتها النهائية للأعمال الأجنبية المشرحة بصورة نهائية، وضمت القائمة 15 فيلما غير عربي. 

ودعت الأكاديمية أعضائها للتصويت على هذه الأعمال والاستقرار على الفيلم الأفضل لمنحه وصناعه جائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لعام 2022. 

وضمت قائمة الأفلام المرشحة للأوسكار، أحدث أعمال المخرج الإيراني أصغر فرهادي " A Hero" الذي عرض في مهرجان كان هذا العام، ونال العديد من الجوائز أيضا. 

سيطرت الأفلام الأوروبية على قوائم ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي هذا العام، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والدنمارك والنرويج. 

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ونذكر فيما يلي قائمة الأعمال المرشحة نهائيا لنيل جائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية: 

Great Freedom – النمسا 

Playground – بلجيكا 

A Yak in the Classroom – مملكة البوتان 

Flee – الدنمارك 

Compartment No. 6 – فنلندا

I’m Your Man – ألمانيا

Lamb – أيسلندا

A Hero – إيران 

The Hand of God – إيطاليا

Drive My Car – اليابان 

Hive – كوسوفو 

Prayers for the Stolen – المكسيك 

The Worst Person in the World – النرويج 

Plaza Catedral – بنما 

The Good Boss – إسبانيا

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