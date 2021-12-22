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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: 1.4 مليار جنيه تكلفة تطوير طريق واحد بالصعيد

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القضايا التنموية الرئيسية شهدت محدودية بالاستثمار قبل 2014، لافتاً إلى أن 9% فقط من الاستثمارات كانت توجه للصعيد بسبب عدم وجود حوافز.

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وأوضح الجزار، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم بالصعيد،  أن استصلاح وتطوير طريق واحد فى صعيد مصر تكلف 1.4 مليار جنيه، فضلا عن 11 ألف و 100 وحدة سكنية للقضاء على الإسكان والمناطق غير الآمنة بتكلفة  3.2 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان،  أن المواطن بالصعيد كان يعانى من الانعزال قبل عام 2014، كما كان المواطن يعاني من عملية الانتقال من شرق النيل لغرب النيل، والتي كانت تجبره على عدم الانتقال لأنه لا يتحمل مسافة 100 كيلو متر حتى يتمكن من الانتقال.

وأكد وزير الإسكان، أن مخطط الاستيراتيجي القومي لتنمية مصر تحدثنا عن إضافة 6 مدن جديدة في صعيد مصر يستوعبوا 6 ملايين مصر حتى يكون لدينا وعاء للتنمية هناك،ولاستيعاب الزيادة السكانية.

وزير الإسكان المشروعات التنموية عاصم الجزار الزيادة السكانية وحدة سكنية مدن جديدة

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