وزير الإسكان: 1.4 مليار جنيه تكلفة تطوير طريق واحد بالصعيد

أكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القضايا التنموية الرئيسية شهدت محدودية بالاستثمار قبل 2014، لافتاً إلى أن 9% فقط من الاستثمارات كانت توجه للصعيد بسبب عدم وجود حوافز.

وأوضح الجزار، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم بالصعيد، أن استصلاح وتطوير طريق واحد فى صعيد مصر تكلف 1.4 مليار جنيه، فضلا عن 11 ألف و 100 وحدة سكنية للقضاء على الإسكان والمناطق غير الآمنة بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أن المواطن بالصعيد كان يعانى من الانعزال قبل عام 2014، كما كان المواطن يعاني من عملية الانتقال من شرق النيل لغرب النيل، والتي كانت تجبره على عدم الانتقال لأنه لا يتحمل مسافة 100 كيلو متر حتى يتمكن من الانتقال.

وأكد وزير الإسكان، أن مخطط الاستيراتيجي القومي لتنمية مصر تحدثنا عن إضافة 6 مدن جديدة في صعيد مصر يستوعبوا 6 ملايين مصر حتى يكون لدينا وعاء للتنمية هناك،ولاستيعاب الزيادة السكانية.