وصلت للتهديد بالقتل.. معلمة تفقد وظيفتها لهذا السبب الغريب

تداول رواد التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو قاسيا لمعلمة في إحدى المدارس في المملكة البريطانية وهي تقوم بتعنيف حصان، وقامت بضربه وركله بقدميها عدة مرات، مما تسبب في إثارة الرأي العام ضدها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فإن معلمة بريطانية تدعى سارة مولدز، فقدت وظيفتها كمعلمة بإحدى المدارس البريطانية، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تقوم بضرب حصان بكل قوة.



ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن مقطع الفيديو تم التقاطه من مدينة ليسترشير البريطانية، وقامت إدارة المدرسة التي تعمل فيها المعلمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق مع المدرسة فور وصول مقطع الفيديو إليهم.

دام التحقيق مع المعلمة لمدة 6 أيام، ومن ثم قررت المدرسة فصل تلك المعلمة عن عملها في المدرسة وإبلاغ الشرطة عنها بتهمة العنف ضد الحيوانات، وقامت مجموعة من مناصري حقوق الحيوان في بريطانيا باتهامها بالعنف المفرط تجاه الحيوانات.

جدير بالذكر أن الأمور زادت حدة بعد فصلها من عملها وأصبح بعض الأشخاص من الذين يدافعون عن الحيوانات يطاردونها ووصلتها تهديدات بالقتل، مما دفعها للهرب من منزلها إلى مكان سري ولم يتمكن أي شخص من تحديد مكانها.

