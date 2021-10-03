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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

حصان أزمة الوقود
حصان أزمة الوقود

في ظل أزمة الوقود التي تشهدها المملكة المتحدة البريطانية مؤخرًا دخل مواطن بريطاني إلى محطات الوقود ممتطيًا حصان محاولًا أن يعرضها كحل ساخر لأزمة الوقود في البلاد.

 

نشر المواطن البريطاني الذي يحمل اسم المستخدم Gusdolphin مقطع الفيديو على تطبيق TikTok، وهو يركب حصانًا حتى محطة الوقود ويسخر من الآخرين وهم ينتظرون في طابور للحصول على البنزين.

 

في الفيديو يركض الرجل بـ الحصان إلى جانب السيارات ويغني "في قائمة الانتظار من أجل البنزين، أنا على حصان.. لست بحاجة إلى البنزين لأنه يعمل الجزر".

 

حقق مقطع الفيديو 5 ملايين مشاهدة على TikTok أكثر مثيرًا سخرية المستخدمين على السلوك الغريب قي محاولة لإيجاد بديل للسيارات.

 

تشهد محطات البنزين البريطانية طلبًا غير مسبوق مع استمرار جفاف أكثر من ألفي مضخة، وسط أزمة الوقود في البلاد، بحسب ما أوردته رويترز.

 

https://www.instagram.com/reel/CUcCiD6DgSx/?utm_medium=copy_link

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