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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق طبيعية وفعالة لعلاج السعال في الشتاء

علاج السعال
علاج السعال

السعال هو أحد الأعراض الرئيسية لمجموعة من الحالات مثل البرد والربو ، والتي تنتشر بشكل كبير خلال فصل الشتاء. 

يعتبر السبب الرئيسي للسعال خلال فصل الشتاء هو الالتهابات الفيروسية التي تسبب التهاب الشعب الهوائية وتؤدي إلى هذه الأعراض.

 

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وتتمتع بعض الأطعمة الخارقة بالقدرة ليس فقط على علاج الأعراض الخفيفة للبرد وتوفير الراحة السريعة ولكن أيضًا تعزيز المناعة. 

في هذه المقالة ، سنناقش قائمة بهذه الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تكون أفضل خيار لعلاج البرد خلال فصل الشتاء. 

1. الزنجبيل 

الزنجبيل من أفضل الأطعمة لعلاج السعال، المركبات النشطة في الزنجبيل مثل الجنجرول لها خصائص قوية مضادة للالتهابات، قد يساعد في استرخاء وتهدئة عضلات الشعب الهوائية وعلاج الالتهابات بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، أفضل طريقة لإدراج الزنجبيل في نظامك الغذائي لعلاج السعال هي تحضير الشاي واحتساءه ثلاث مرات في اليوم.  

2. الثوم 

للثوم خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الأليسين الموجود في الثوم في مكافحة السعال بشكل فعال ومنع تكراره، يعد الثوم من أفضل أنواع التوابل في المطبخ ويمكن إضافته إلى أي أطعمة مثل الكاري أو الحساء لرفع مذاقها والحصول على الفوائد أيضًا، كما يمكن أيضًا دهن الثوم موضعياً عن طريق إضافة عدد قليل من فصوص الثوم إلى زيت السمسم والتسخين ثم وضعه على الصدر أو القدمين للتخفيف من السعال، كما أن مضغ عدد قليل من فصوص الثوم يخدم الغرض أيضًا خلال أشهر الشتاء الباردة. 

3. شوربة الدجاج 

شوربة الدجاج طريقة صحية ولذيذة لعلاج السعال، وفقًا لدراسة ، يعتبر حساء الدجاج علاجًا للعديد من التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل السعال، عندما يتم طهي الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج ، فإنه يطلق الحمض الأميني السيستين الذي يساعد في علاج السعال الحاد، قد يساعد حساء الدجاج أيضًا في تعزيز جهاز المناعة ، وإزالة احتقان الأنف وتخفيف المخاط حتى يمكن السعال بسهولة. 

 

 

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