شبه البرد ...الصحة العالمية تحذر من أعراض متحور أوميكرون

متحور أوميكرون هو أحد متحورات كورونا، وأجددها، تم اكتشافه منذ شهر تقريباً في جنوب أفريقيا، وتم إثبات سرعة انتشاره في جميع أنحاء العالم.

صنفته منظمة الصحة العالمية أنه "متغير مثير للقلق" في 26 نوفمبر، بسبب احتواءه على العديد من الطفرات ويعني ذلك إنه من الصعب التنبؤ بسلوكه، وهو قادر على التكاثر بشكل أسرع و يصيب المواطنين بشكل أسرع، ويعني ذلك أنه ينتشر بشكل أسرع.

يعد متحور أوميكرون متحور معدي، لأنه يحتوي على أكثر من 50 طفرة تجعله أكثر قدرة على اختراق دفاعات الجسم وإصابتنا بالعدوى.

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