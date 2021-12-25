برفقة جورجينا وأولاده ...كريستيانو رونالدو يهني متابعية بالكريسماس

هنا كريستيانو رونالدو، لاعب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، متابعية وجمهوره بالكريسماس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

و ظهر كريستيانو برفقة صديقتة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز و أبنائه و علق قائلا : بكل قلب ، أتمنى لكم جميعًا عيد ميلاد سعيد مبارك.

و كانت قد كشفت صحيفة جارديان الإنجليزية، قائمة أفضل 100 لاعب في عام 2021 وذلك وفق استفتاء أجرته الصحيفة الفترة الماضية .

وحصد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، المركز الثالث خلف المتصدر البولندي ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ ، وميسي لاعب باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني .

وكتبت الصحيفة: “روبرت ليفاندوفسكي هو الفائز للسنة الثانية على التوالي مع انتقال محمد صلاح إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى، وتفوق محمد صلاح على كلا من مبابي وهالاند وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو”.