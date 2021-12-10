كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته بأحدث ظهور على انستجرام

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشيتر يونيتد، صورة جديدة له في أحدث ظهور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واستعرض رونالدو عضلاته، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا، ومن أبرز التعليقات التي جاءت اليه: الفتى الذهبي.

وتفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي فى الأكثر تسجيلا للأهداف على مدار تاريخ الكرة العالمية.

ورفض الدون رونالدو، حضور حفل البالون دور بعد تراجع ترتيبه إلى المركز السادس وفوز ميسي بالكرة الذهبية منذ ايام.

ونجح البرتغالي رونالدو منذ أيام فى تخطي حاجز الـ 800 بهدف ليصبح 801 عقب تسجيله ثنائية فى شباك فريق أرسنال الإنجليزي.

رونالدو لا يستسلم أبدا رغم بلوغه الـ 36 عاما إلا أنه يهوى تحكيم الارقام القياسية فى عالم الساحرة المستديرة.

“صدى البلد” يسلط الضوء على أبرز أرقام الدون رونالدو على مدار تاريخه الكروى.

البرتغالي كريستيانو رونالدو تفوق على أساطير عالمية في كرة القدم فى الأكثر تسجيلا للأهداف.

وجاءت قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف على النحو التالي:

كريستيانو رونالدو سجل 801 هدفا

أسطورة الكرة البرازيلية بيليه 757 هدفا

النمساوي جوزيف بيكان 756 هدفا

أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي 754 هدفا

البرازيلي روماريو 749 هدفا

كريستيانو رونالدو شارك عبر تاريخه الكروى فى 1095 مباراة وفاز 5 مرات بلقب دوري ابطال اوروبا ونال جائزة الكرة الذهبية.د ٥ مرات فيما فاز 4 مرات بالحذاء الذهبي.

الدون كريستيانو رونالدو يعتبر أفضل هداف لمنتخب بلاده حيث سجل 115 هدفا بقميص منتخب البرتغال.

رونالدو الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني على الاطلاق حيث أحرز 450 هدفا على مدار تواجده فى قلعة الميرنجي.

ويعد رونالدو افضل هداف في دوري أبطال اوروبا برصيد 140 هدفا بقميص مختلف الأندية التى شارك معها.