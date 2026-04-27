الأنبا باسيليوس يترأس اجتماع مجلس إدارة مرشدية السجون بمصر

ترأس، اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى مرشدية السجون، اجتماع مجلس إدارة الخدمة، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.

أهمية التفاني في الخدمة

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، منسق خدمة مرشدية السجون، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو خدمات مرشدية السجون بمصر، حيث استمع صاحب النيافة إلى جميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات من قِبل الحاضرين.

تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من الخطة الموضوعة لعام 2025 - 2026، بالإضافة إلى عرض الرؤية المستقبلية لعام 2026 - 2027.

كذلك، ألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "أبواب الجحيم"، مقدمًا كلمات التشجيع للجميع، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، ومتابعة جميع أسر المخدومين على كافة المستويات، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية، مهنئًا إياهم بأفراح القيامة، وزمن الخمسين المقدسة.