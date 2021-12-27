كيكة شجرة الكريسماس من الحلويات البسيطة والمميزة، ويمكن تزيينها بالكثير من الطرق السهلة والبسيطة التي يفضلها الأطفال.. لذا إليك طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس.

مقادير كيكة شجرة الكريسماس

٤ كيك فانيلا جاهز (٢متوسط و٢صغير)

كريمة زبدة أخضر وأبيض

لون غذائي أخضر

سبرينكلز

عجينة سكر صفراء

جليتر غذائي ذهبي

طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس

* توضع 3 كيكات كطبقات وتفرد كريمة زبدة بيضاء بين طبقات الكيك وتغطى بكريمة الزبدة البيضاء، ثم تزين بكريمة الزبدة الخضراء وسبرينكيلز وجليتر ذهبي.

* تقدم كيكة شجرة الكريسماس.