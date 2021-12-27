كيكة شجرة الكريسماس من الحلويات البسيطة والمميزة، ويمكن تزيينها بالكثير من الطرق السهلة والبسيطة التي يفضلها الأطفال.. لذا إليك طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس.
مقادير كيكة شجرة الكريسماس
٤ كيك فانيلا جاهز (٢متوسط و٢صغير)
كريمة زبدة أخضر وأبيض
لون غذائي أخضر
سبرينكلز
عجينة سكر صفراء
جليتر غذائي ذهبي
طريقة تحضير كيكة شجرة الكريسماس
* توضع 3 كيكات كطبقات وتفرد كريمة زبدة بيضاء بين طبقات الكيك وتغطى بكريمة الزبدة البيضاء، ثم تزين بكريمة الزبدة الخضراء وسبرينكيلز وجليتر ذهبي.
* تقدم كيكة شجرة الكريسماس.