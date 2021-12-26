بأشكال مختلفة.. طريقة تحضير كوكيز الكريسماس الحادق

يعد كوكيز الكريسماس من الأكلات الرئيسية للاحتفال على السفرة، ويمكن تقديم كوكيز الكريسماس بالعديد من الوصفات المختلفة والمميزة.

وإليك طريقة تحضير كوكيز الكريسماس الحادق.

مقادير كوكيز الكريسماس الحادق

كوب زبدة

3 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

فلفل أسود

2 بيضة

نصف كوب جبنة ريكوتا

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

التقديم

سلامي

جبنة كريمي

زيتون

طريقة تحضير كوكيز الكريسماس الحادق

* يخلط البيض والسكر والملح والفلفل الأسود

* تسيح الزبدة وتضاف لخليط البيض

* يخلط الدقيق مع الملح ويضاف لخليط الزبدة والبيض ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى وتترك لترتاح

* تفرد بالنشابة وتقطع بالقطاعات وترص في صينية وتوضع بالفرن حتى تمام النضج

* تخلط الطماطم والزيتون والجبنة البارميزان

* يمكن إضافة السلامي المفروم

* تخلط الجبنة الكريمي مع الجبنة الريكوتا والبارميزان

* يضاف جزء من خليط الأجبان لخليط الطماطم

* يحشى البسكوت بخليط الطماطم ويزين بالزيتون والطماطم ويقدم