قبل رأس السنة .. طريقة عمل ديك رومى بالبرتقال

يحرص الكثير من الأشخاص على تقديم ديك رومى ، خلال الأحتفال بـ ليلة رأس السنة وبالأخص خلال إقامة الولائم و العزائم و التجمعات العائلية أيضا، فهو من الأكلات المفضلة لدى العديد.

وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ديك بالبرتقال ، في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

مقادير ديك رومى بالبرتقال



ديك رومي

2 راس ثوم

2 حبة برتقال

4 حبة بصل

10 أعواد مرمرية مجففة

100 جرام زبدة

2 عود كرفس

4 حبة جزر

ملح وفلفل

جوزة الطيب

2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

- لنقع الديك

10 لتر ماء

نصف كوب ملح

1 كوب سكر

1 كوب ليمون

1 كوب خل

1 راس ثوم

أعواد روزماري

-للتقديم

2 حبة برتقال

أعواد روزماري

2 حبة رمان كامل

2 عنقود عنب أحمر

2 عنقود عنب أصفر



طريقة تحضير ديك رومى بالبرتقال

-تخلط مكونات نقع الديك

- ينقع الديك في الخليط ليلة في الثلاجة

-يرفع من خليط النقع ويحشى بقطع البرتقال والثوم والجزر والكرفس

- تخلط الزبدة بالملح والفلفل الأسود والتوابل

- يدهن الديك بخليط الزبدة

-يوضع في الفرن حتى تمام النضج لكل ½ كيلو حوالي 20 دقيقة في الفرن

- يقدم عند تمام النضج