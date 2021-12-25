قبل رأس السنة .. طريقة عمل ديك رومى بالبرتقال

يحرص الكثير من الأشخاص على تقديم ديك رومى ، خلال الأحتفال بـ ليلة رأس السنة وبالأخص خلال إقامة الولائم و العزائم و التجمعات العائلية أيضا، فهو من الأكلات المفضلة لدى العديد.
وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل ديك بالبرتقال ، في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.
مقادير ديك رومى بالبرتقال
ديك رومي
2 راس ثوم
2 حبة برتقال
4 حبة بصل
10 أعواد مرمرية مجففة
100 جرام زبدة
2 عود كرفس
4 حبة جزر
ملح وفلفل
جوزة الطيب
2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
- لنقع الديك
10 لتر ماء
نصف كوب ملح
1 كوب سكر
1 كوب ليمون
1 كوب خل
1 راس ثوم
أعواد روزماري
-للتقديم
2 حبة برتقال
أعواد روزماري
2 حبة رمان كامل
2 عنقود عنب أحمر
2 عنقود عنب أصفر
طريقة تحضير ديك رومى بالبرتقال
-تخلط مكونات نقع الديك
- ينقع الديك في الخليط ليلة في الثلاجة
-يرفع من خليط النقع ويحشى بقطع البرتقال والثوم والجزر والكرفس
- تخلط الزبدة بالملح والفلفل الأسود والتوابل
- يدهن الديك بخليط الزبدة
-يوضع في الفرن حتى تمام النضج لكل ½ كيلو حوالي 20 دقيقة في الفرن
- يقدم عند تمام النضج