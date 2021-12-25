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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل رأس السنة .. طريقة عمل ديك رومى بالبرتقال

ديك رومي بالبرتقال
ديك رومي بالبرتقال

يحرص الكثير من الأشخاص على تقديم ديك رومى ، خلال الأحتفال بـ ليلة رأس السنة وبالأخص خلال إقامة الولائم و العزائم و التجمعات العائلية أيضا، فهو من الأكلات المفضلة لدى العديد.

 

وقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا  المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  ديك بالبرتقال ، في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

 

مقادير ديك رومى بالبرتقال


ديك رومي

 2 راس ثوم

 2 حبة برتقال

 4 حبة بصل

 10 أعواد مرمرية مجففة 

100 جرام زبدة

 2 عود كرفس

 4 حبة جزر 

ملح وفلفل 

جوزة الطيب

 2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

 

- لنقع الديك

10 لتر ماء 

نصف كوب ملح

 1 كوب سكر

 1 كوب ليمون 

1 كوب خل

 1 راس ثوم

 أعواد روزماري 

 

-للتقديم

2 حبة برتقال

 أعواد روزماري 

2 حبة رمان  كامل

2 عنقود عنب أحمر 

2 عنقود عنب أصفر 

 


طريقة تحضير ديك رومى بالبرتقال

-تخلط مكونات نقع الديك

- ينقع الديك في الخليط ليلة في الثلاجة

-يرفع من خليط النقع ويحشى بقطع البرتقال والثوم والجزر والكرفس

- تخلط الزبدة بالملح والفلفل الأسود والتوابل

- يدهن الديك بخليط الزبدة

-يوضع في الفرن حتى تمام النضج لكل ½ كيلو حوالي 20 دقيقة في الفرن

- يقدم عند تمام النضج

 

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