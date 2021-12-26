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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلامي وعده بشقة وفلوس.. مصور طفل الليمون يفجر مفاجأة بشأن حالته.. فيديو

طفل الليمون
طفل الليمون

كشف محمد صلاح، مصور الطفل أحمد المعروف إعلاميا بـ "طفل الليمون"، حالة الطفل بعد ظهوره مع أحد الإعلاميين والذي وعده أنه سيتم توفير وحدة سكنية ومبلغ مالي له، معقبا: "الطفل قال لي أنا مأخدتش حاجة ومكنش معايا فلوس".

 

وقال "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "أنا تحدثت مع الطفل وأخبرني أنه لم يحصل على شيء"، متابعا: "الطفل قال لي إنه لم يحصل على وحدة سكنية أو مبلغ مالي كما وعده الإعلامي الذي ظهر معه".

 

وأضاف: "أنا كنت معدي من الطريق  الصدفة وشوفت الطفل بيعيط"، متابعا أنه صور الطفل ولم ينشر الفيديو كاملا.

 

وأوضح: "الطفل قال لي مكنش معايا فلوس غير فلوس الكشف على أختي.. هو ده كلامه، وكان بيعيط، وافتكرت حد بيجري وراه".
 

محمد صلاح حضرة المواطن وحدة سكنية طفل الليمون الليمون الطفل أحمد

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