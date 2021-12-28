مصرع 38 شخصا في انهيار منجم ذهب بالسودان

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، اليوم الثلاثاء، مصرع 38 شخصا جراء انهيار منجم للذهب بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد.

وقالت الشركة الحكومية في بيان إن 38 شخصا لقوا مصرعهم "جراء انهيار منجم أم دريساية بوحدة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأوضحت الشركة أن المنجم "الذي وقع فيه الحادث المفجع قد تم إغلاقه ومُنع العمل به من قبل حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن الولاية، لعدم صلاحيته للتعدين بسبب الانهيار، حيث تمت حراسته بواسطة قوى أمنية لفترة من الوقت، ولكن بعد التأكد من التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم، تم سحب القوى الأمنية".

وتابع البيان أن المعدنيين عاودوا "التسلل من جديد للعمل في المنجم مره أخرى وبكثافة كبيرة، مستغلين انشغال القوات الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان جراء الصراعات القبلية المتكررة".

وطالبت الشركة في بيانها، السلطات المختصة بتشديد الرقابة الأمنية على المناجم وحسم حالات التسلل، لمحاصرة حالات الانهيار وفقدان الأرواح.

وتتكرر حوادث في مناطق التنقيب عن الذهب في السودان سواء بسبب الانهيارات أو نزاعات قبلية بسبب المناجم.

