السودان.. اتصال هاتفي من وزير خارجية السعودية لـ البرهان وحمدوك

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، أكد بن فرحان خلال الاتصالين حرص السعودية على استقرار ووحدة السودان، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

ودعا إلى ضرورة التوافق بين المكونين العسكري والمدني لما فيه مصلحة السودان وشعبه الشقيق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أكد في وقت سابق، أن القوات المسلحة ستبقى صمام أمان البلاد للحفاظ على وحدته.

وقال البرهان إن المرحلة الحرجة في السودان تتطلب المراجعة لتقييم الأداء.

