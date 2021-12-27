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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس مصر.. أسباب رفض مدرب السودان مواجهة الكاميرون وديا قبل أمم أفريقيا

برهان تيه المدير
برهان تيه المدير الفني لمنتخب السودان

أكد برهان تيه المدير الفني لمنتخب السودان أن الجهاز الفني رفض مواجهة منتخب الكاميرون وديا استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢١.

وقال برهان تيه عبر المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الإثنين: سنكتفي بالثنائى يس حامد ومحمد أمين  فى القائمة النهائية لصقور الجديان ولن يتم استدعاء لاعبين آخرين.

وأضاف برهان:  توقف الدوري السوداني غير مؤثر من الناحية الفنية على مستوى منتخب صقور الجديان قبل المشاركة في كان ٢٠٢١.

وتابع: سنواجه زيمبابوي وإثيوبيا وديا فى المعسكر الأخير قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا يوم ٩ يناير المقبل.

واستطرد: رفضنا مواجهة منتخب الكاميرون وديا لكي لا يصاب اللاعبون بالاخباط.

كان الاتحاد السوداني لكرة القدم قد قرر تأجيل سفر بعثة منتخب صقور الجديان إلى الكاميرون من فجر  اليوم الإثنين، إلى فجر غد الثلاثاء للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويعود سبب التأجيل إلى استكمال بعض الإجراءات الإدارية والفنية والطبية لعدد من أفراد البعثة،

ويشارك منتخب السودان فى بطولة أمم إفريقيا ضمن مجموعة ضمت منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وتتكون البعثة حسب معايير الاتحاد الإفريقي من 40 فردا، ويرأسها عضو مجلس إدارة الاتحاد عبد الرحيم عثمان.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب صقور الجديان اصطحاب جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم وعددهم 34 لاعبا، ولكنه سوف يعتمد على 28 لاعبا منهم، بينهم 23 لاعبا ضمن القائمة الرسمية التي ستخوض المباريات بالكاميرون، و5 سمحت بهم لائحة البطولة كاحتياطيين.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:
علي عبد الله أبو عشرين وإسحاق آدم ووالي الدين بوجبا وعبد الرؤوف يعقوب وجمعة قلق ومحمد عبد الرحمن (الهلال)، صلاح نمر ومصطفى محمد عبد القادر "كرشوم"، ومحمد الرشيد والجزولي نوح وضياء محجوب ومحمد عبد الله زرقة (المريخ)، مازن محمدين "توتي"، الشيخ محمد الحسن (الخرطوم الوطني)، محمد كسرى وسليمان زكريا (حي العرب بورتسودان)، شريف تفاحة (الهلال الفاشر)، عمار كنو ومحمد حسون (حي الوادي نيالا)، عوض زايد (الأهلي الخرطوم).

وعلي محمد نور ومتوكل آدم (هلال بورتسودان)، مصعب الشريف جلنجات ومحمد المنذر (الهلال الأبيض)، الصادق حسن (الشرطة القضارف)، شندي أمجد إسماعيل ومجتبى المرضي ومصطفى أحمد سعيد ومحمد الحاج كومي (أهلي شندي)، ياسن حامد (محترف بالدوري المجري)، كابتن بشير ومؤيد عابدين وسليمان حامد إبراهيم (الأمل عطبرة) ومحمد أمين (محترف بالسويد).

وقد استبعد الجهاز الفني لمنتخب السودان، أطهر الطاهر ظهير أيمن فريق سموحة المصري.

وقرر الجهاز الفني في أعقاب التأجيل المفاجئ لسفر المنتخب السوداني إلى الكاميرون، خوض مران تدريبي صباح اليوم الإثنين.

أمم أفريقيا مصطفي محمد كاس امم افريقيا محمد عبد الرحمن الدوري السوداني

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