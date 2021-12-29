وفاة أم حزنا على ابنها عقب مصرعه في حادث بكفر الزيات

سادت حالة من الحزن الشديد قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، لوفاة أم بعد أيام قليلة من وفاة نجلها الشاب الذى توفى في حادث تصادم على الطريق الزراعي "طنطا – الإسكندرية" في نطاق قرية ديما، حزنا عليه.

وكشف أهالي قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات، أن القرية فوجئت بوفاة ليلى رحاب، في العقد الخامس من عمرها، عقب وفاة نجلها "أحمد" بأيام قليلة، وأن الخبر نزل كالصاعقة على جميع أفراد القرية، مشيرين إلى أن الأم كانت مرتبطة ارتباطا شديدا بابنها ورفضت أن تعيش بعد وفاته، ولحقته بعد وفاته بأيام حزنا عليه.

وقال شكري منصور، أحد أهالي قرية الدلجمون، إن الشاب أحمد جمال رحاب، الذى يبلغ من العمر 22 سنة، توفى في حادث تصادم إثر انقلاب السيارة الخاصة به على طريق طنطا – الإسكندرية في نطاق قرية ديما بدائرة مركز كفر الزيات، حال استقلاله سيارته وذهابه إلى المطار لاستقبال أحد أقاربه، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى جميع أوجه الرعاية الطبية، وأصيب بغيبوبة وظل في العناية المركزة لمدة 69 يوما إلى أن فارق الحياة في منتصف شهر ديسمبر.

وأكد أهالي القرية أن الأم أثناء تشييع جثمان نجلها إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، أخذت تردد عبارة “مقدرش أعيش من غيرك”، وسقطت مغشيا عليها، وبنقلها للمستشفى تبين إصابتها بمرض السرطان وتدهورت حالتها الصحية يوما بعد يوم، حيث رفضت العيش ولحقت بنجلها وأبت أن تستكمل مشوار حياتها وحيدة.

وشيع الآلاف من أهالي قرية الدلجمون بدائرة مركز كفر الزيات جنازة الأم في مشهد جنائزي المهيب، حيث اتشحت النساء بالسواد حزنا على وفاة الأم التي كانت تتمتع بحسن الجيرة والصفات الطيبة والتدين والخلق الحسن.