محافظ الغربية: إسناد كافة المشروعات إلى جهات متخصصة لإدارتها وصيانتها

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تحرص على إسناد جميع المشروعات التي تم إنجازها إلى جهات متخصصة لإدارتها وصيانتها وذلك حفاظاً على استمرار أداء الخدمة بها بشكل متميز ومستمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد صباح اليوم، بحضور اللواء إسماعيل محمد مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة تشغيل وصيانة المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة ومحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن التجارب الفعلية أكدت نجاح تجربة إسناد المشروعات إلى جهات متخصصة بدلاً من إدارتها بواسطة أشخاص يفتقرون كثير من الخبرات، وعقب الاجتماع تم التوجه بصحبة اللواء سعد عبد العزيز، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة، العميد هشام أبو المندور، لمعاينة المشروعين على أرض الواقع.

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