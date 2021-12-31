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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: خط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار

تجمعات الامطار
تجمعات الامطار

أعلنت محافظة القاهرة تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها  وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها .

وكان محافظ القاهرة اعلن أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع  الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع تجمعات الأمطار مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري  فى كافة أحياء العاصمة .

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وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع .

 

 ورفعت محافظة القاهرة  درجة الاستعداد للتعامل مع أى تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية ، كما أكدت على وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس .
 

وكانت هيئة  الأرصاد الجوية، أكدت إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم  بسبب منخفض في طبقات الجو العليا ومنخفض  جوي على البحر المتوسط.

ومتوقع زيادة كميات الأمطار خلال الساعات المقبلة  وسوف تكون أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية وأمطار من خفيف لـ متوسطة على القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد .

ويعتبر غدا الجمعة يعتبر ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسوف تكون الامطار من متوسطة لـ غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد مع تساقط حبات البرد، كما تسقط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى.

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