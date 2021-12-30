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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نظرا لصعوبة الطقس.. حكم التغيب عن حضور الجمعة الأخيرة من 2021

حكم التغيب عن حضور
حكم التغيب عن حضور الجمعة الأخيرة من 2021

تستعد وزارة الأوقاف، لأداء شعائر صلاة الجمعة، غداً، التي تتزامن مع صلاة آخر جمعة من العام 2021، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار المناخي وتوقعات بصعوبة الطقس وتساقط الأمطار، ليتساءل البعض عن حكم التغيب عن أدائها في المسجد، وماذا يفعل من حبسه العذر عنها أو عن غيرها؟.

ماذا يفعل من حبسه العذر عن صلاة الجمعة أو عن غيرها؟

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في بيان حكم من حبسه العذر عن حضور الجمعة بالمسجد، إنه نظرًا لظروف الطقس المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن الأحوال الجوية يوم غدٍ الجمعة ٣١ ديسمبر الجاري، إن من حبسه العذر عن حضور الجمعة بالمسجد سواء أحبسه المرض أم حبسته الظروف الجوية القاسية التي يتعذر معها الذهاب إلى المسجد كالمطر الشديد ونحوه صلى الجمعة ظهرًا حيث كان، مشدداً على من وجد في هذه الأحوال مشقة وصعوبة بالغة تمنعه من الذهاب إلى المسجد صلى الجمعة ظهرًا في بيته أو حيث كان ، ولا حرج عليه إن شاء الله.

ونبه الوزير على جميع الأئمة والخطباء مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، مع التأكيد على جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة ، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك. 

وبين وزير الأوقاف على أن المطر الشديد يعد عذراً لمن وجد من المصلين فيه مشقة وصعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة، موضحاً أن ديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف، ويقاس على ذلك جميع الظروف والأوقات والأحوال المشابهة في هذه الجمعة أو غيرها، في هذا اليوم أو أي يوم من الأيام .

وشدد وزير الأوقاف على الأئمة والعاملين التزام عملهم بالمساجد، فالرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد.

اغتنام الأوقات.. تفاصيل شعائر صلاة وخطبة الجمعة الأخيرة من العام 2021

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اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها

حددت وزارة الأوقاف، موضوع شعائر صلاة وخطبة الجمعة الأخيرة من العام 2021، الموافقة 27 جمادى الأولى 1443هـ - 31 ديسـمبـر 2021م، تحت عنوان: "اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها".

وشددت الوزارة في بيان لها، حول موضوع شعائر صلاة وخطبة الجمعة الأخيرة من العام 2021، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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