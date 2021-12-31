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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على مواعيد غلق المحال والمولات خلال رأس السنة

غلق المحال التجارية
غلق المحال التجارية

طبقا لقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية ، الخاص بمواعيد غلق المحال والمولات في فصل الشتاء ، فانه يتم زيادة ساعة علي مواعيد غلق المحال في ليلة رأس السنه لتغلق المحال التجارية في 11مساء والمولات في 12مساء. 

 

وبدأت المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية بداية من الخميس الاخير من شهر سبتمبر الماضي.


وفقا للقرار اللجنة العليا لترخيص المحال التجارية، في مادته الاولي  فأنه يتم فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة  7 صباحاً وتغلق الساعة 10 مساءً (شتاءا)  و يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 منتصف الليل (شتاءا) .
وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق 12 صباحاً شتاءا ، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) .

وأوضح القرار في مادته  الثالثة انه  يتم  فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 6 مساءً (شتاء)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ووفقاً للمادة الرابعة من القرار  يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

وتنص المادة الخامسة انه تستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

و وفقًا للمادة السادسة من القرار  ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

مواعيد غلق المحال الشتاء ليلة رأس السنة المحال التجارية المطاعم

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