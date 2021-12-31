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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصاد قناة السويس.. إيرادات تاريخية وإنجاز استثنائي أبهر العالم| تفاصيل

صدى البلد

قال القبطان رضا شحاتة رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس وقائد عملية تعويم السفينة ايفرجيفين، إنه عند تلقي خبر عطل السفينة إيفرجيفين كان  المهم بالنسبة لهم تأمين باقي السفن في المجرى الملاحي.
 

وأضاف رضا شحاتة خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الميديا كانت تقوم بعمل إحباط للعاملين على حل مشكلة السفينة ولكن بإصرار وعزيمة العاملين في هيئة قناة السويس قمنا بحل الأزمة وتم تعويم السفينة إيفرجيفين .
 
وتابع رئيس مراقبة الملاحة بقناة السويس، أن فريق الإنقاذ الذي تم إرساله من قبل الدولة المالكة للسفينة، أشاد بجميع الجهود المصرية التي بُذلت لإنقاذ السفينة وتعويمها  في غضون 7 أيام .


وأكمل، أنه كان هناك إصرار من قبل العاملين بهيئة قناة السويس وأيضًا دعم القيادة السياسية وتضافرت الجهود من قبل جميع الإدارات لإدراك الأزمة وحلها في أسرع وقت ممكن.

 

وأكد القبطان رضا شحاتة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص كل الحرص على تقديم الدعم المعنوي لكل العاملين.


واستطرد، أنه الآن يتم العمل على تدريس الخطة التي تم من خلالها تعويم السفينة في الأكاديميات البحرية، لافتًا إلى أن هذه المحنة أظهرت للعالم أن قناة السويس هى المحور التجاري العالمي وهي أقصر الطرق للتجارة العالمية.

 

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