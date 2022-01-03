لبنان .. طريقة عمل البامية الحارة

البامية من أشهى الأكلات التي تقدم على مائدة الطعام المصرية خاصة في العزومات، لكن اتضح أيضا انها الأكلة المفضلة للشعب اللبناني وخاصة طاجن البامية الحارة، وتقدم بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل.

البامية الحارة اللبنانية

طاجن البامية وجبة دسمة تُقدم دائمًا مع أرز الشعيرية بالزبدة، ولها أكثر من وصفة، ومن خلال السطور التالية نستعرض طريقة تحضير البامية الحارة بمكونات سهلة في دقائق.

مكونات البامية الحارة

بامية

350 جم بصل بني مقطع ناعم

6 فصوص ثوم مهروس

500 جرام طماطم ناضجة مفرومة

معجون طماطم

دبس رمان

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

7 التوابل جميع البهارات أو الكمون بدائل جيدة

كزبرة طازجة

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

250 مل ماء

1 ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة عمل البامية الحارة

1- على نار عالية يسخن زيت الزيتون، يضاف البصل والثوم حتى يصبح شبه ذهبيا.

2- نضيف البامية ونقلب جيدا ونضيف الطماطم ونقلب جيدا.

3- أغلق الغطاء واطبخي لحوالي 7 دقائق.

4- أضف جميع المكونات الأخرى وحرك المحتويات.

5- اخفض الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة واطهي لمدة 20-25 دقيقة أخرى، وتحقق في كل 10 دقائق.

6- تقدم مع أرز الشعيرية