ملك الحلول .. إنجاز عالمي لـ علي معلول في عام 2021

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن قائمة المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2021، والتي شهدت تواجد علي معلول ظهير أيسر الأهلي ورامي صبري لاعب فاركو ضمن القاهرة.

وحل علي معلول في المركز السادس بتسجيل 11 هدفا، بينما جاء رامي صبري في المركز السابع بـ 10 أهداف.

وتصدر محمد رابيو لاعب فريق بلاتو يونايتد النيجيري قائمة المدافعين الأكثر تسجيلا في 2021 برصيد 14 هدفا.

يذكر أن الأهلي أعلن مؤخرا، تمديد عقده نجمه التونسي علي معلول حتى عام 2014.

أرقام معلول مع الأهلي:

شارك علي معلول مع الأهلي في 6 مباريات في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف.

وخاض علي معلول مباراتين مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، سجل خلالهم هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ علي معلول 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.