عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملك الحلول .. إنجاز عالمي لـ علي معلول في عام 2021

علي معلول
علي معلول

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن قائمة المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2021، والتي شهدت تواجد علي معلول ظهير أيسر الأهلي ورامي صبري لاعب فاركو ضمن القاهرة.

وحل علي معلول في المركز السادس بتسجيل 11 هدفا، بينما جاء رامي صبري في المركز السابع بـ 10 أهداف.

وتصدر محمد رابيو لاعب فريق بلاتو يونايتد النيجيري قائمة المدافعين الأكثر تسجيلا في 2021 برصيد 14 هدفا.

يذكر أن الأهلي أعلن مؤخرا، تمديد عقده نجمه التونسي علي معلول حتى عام 2014.

أرقام  معلول مع الأهلي:

شارك علي معلول مع الأهلي في  6 مباريات في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف.

وخاض علي معلول مباراتين مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، سجل خلالهم هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ علي معلول 1.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

معلول الأهلى رقم ا قياسي ا أرقام معلول النادي الأهلي رامي صبري

ترشيحاتنا

ارتدوا ملابس شتوية.. الأرصاد توجه نصائح لـ مواجهة الطقس البارد.. فيديو

حكم قصر الصلاة للمسافر.. كيفيته وشروطه وأحكامه

وزير إثيوبي يكشف عن خطر كبير يهدد أمن بلاده

حسام غالي يطالب بمنع نسبة استثمارات الهيئات الشبابية عن المحافظات

10 مارس.. الحكم في إعادة محاكمة 20 متهما بـ فض اعتصام النهضة

بعد رفض الاستئناف.. هذه العقوبات تنتظر أحمد فلوكس بسبب السب والقذف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

فشل في التعدي عليه جنسيا.. الإعدام لسائق توك توك قتل طفلا بأوسيم

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

تخريب وتدنيس قبور المسلمين وتلاوة القرآن.. ماذا يحدث بمقابر إزيرلون في ألمانيا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

اعمل نفسك ميت.. شاهد بطة تخدع كلبا للنفاد بروحها.. تستحق الأوسكار|فيديو

فيديو

ارتفاع جنوني.. أسباب زيادة أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس من 4 إلى 9 يناير

تعرضت للتحرش في حفل.. تصريحات جريئة لـ مايا دياب مع نيللي كريم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ