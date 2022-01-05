طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

لا تزال الشائعات تحيط بعائلة الراحلين الفنان سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وابنتيهما دنيا وإيمي، حتى بعد رحيل الأبوين.



لم تكد الابنتين تتعديان مرحلة الحزن على فقدان الأب والأم حتى بدأت الأقاويل تتناثر وتنتشر حولهما، تارة بانفصال إحداهما عن زوجها، وتارة بظهور زوجة ثانية للفنان سمير غانم تطالب بميراثها الشرعي، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتحليلات من رواد تلك المواقع.



زوجة سمير غانم الثانية تشعل السوشيال ميديا



تصدر سمير غانم قائمة الأكثر بحثاً على جوجل ومختلف مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعد تداول شائعات تفيد بظهور زوجة ثانية له تطالب بحقها الشرعي في الميراث، مما أثار حيرة الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن حقيقة الأمر.

وكشف مصدر مقرب من الشقيقتين «دنيا وايمي سمير غانم» في تصريحات صحفية، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع السوشيال ميديا، مؤكداً أنها مجرد شائعات مُغرضة وليس لها أي أساس من الصحة، ولذلك لم يهتم كل من دنيا وإيمي بالظهور لنفيها، سواء إعلاميا او حتى عن طريق بوست عبر حسابتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



وأعرب المصدر القريب من عائلة غانم، عن استيائه الشديد من تداول مثل هذه التفاهات بين عدد من المواقع الإخبارية ووسائل الاعلام، دون التأكد من صحتها، مطالباً بضرورة التحقق جيدا من صحة الأخبار قبل نشرها، خاصة أنها تتحدث عن نجم كبير وله جماهيريته، الى جانب أنها عائلة محترمة ومرموقة ولا يصح التلاعب بأحوالهم الشخصية من اجل «التريند».



وأضاف المصدر أن كلا من دنيا وإيمي سمير غانم، لا تزالان تعيشان حالة من الحزن والأسى على فقدان والدهما ووالدتهما رغم مرور الكثير من الوقت، وكل ما يجعلهما تشعران بالسعادة والصبر هو حالة الحب التي غمرتهما سواء من المقربين منهما أو من الجمهور العريض.

عُمرة دنيا وايمي لوالديهما



واحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، بعيد ميلادها يوم1 يناير 2022، بأداء مناسك العمرة فى الأراضي المقدسة مع شقيقتها "ايمى"، والدعاء لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم، ودلال عبد العزيز، كما وجهت الدعاء للجمهور الذي دعمهما طوال الفترة الماضية فى أزمتهما بغد فقدان والديهما.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة من أحدث ظهور لشقيقتها "إيمي"، وكانت الأخيرة تعمل على إطعام القطط والكلاب بأحد شوارع المملكة، خلال أدائها لمناسك العمرة، من الأراضي المقدسة وعلقت عليها، قائلة: “أحن قلب في الكون”.







انفصال إيمي وحسن الرداد

وفي نفس السياق، وقبل أيام، تصدر حسن الرداد وإيمي سمير غانم التريند خلال ساعات، بسبب شائعة إنفصالهما، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول هذه الشائعات، لكن سرعان ما قام حسن الرداد ودنيا سمير غانم بنفيها بطريقة غير مباشرة.

فشاركت دنيا سمير غانم من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي في إنستجرام، صورة للفنان حسن الرداد وهنأته بمناسبة عيد ميلاده، وعلقت "كل سنة وأنت طيب يا سنسن، ويا رب السنة اللي جاية تكون حلوة قوي عليك.. وربنا يوفقك في كل حاجة بتعملها، وربنا يخليكوا لبعض أنت وايمي".

حسن الرداد يرد على الشائعة

أما حسن الرداد، فقد نشر فيديو له من الرياض، وهو يوجه تحية لـ إيمي، حيث قال "الجو تحفة جداً في البوليفارد، عايز أبعت رسالة كبيرة جداً لزوجتي العزيزة إيمي سمير غانم، بقولها إن شاء الله نبقى مع بعض السنة الجاية هنا ونعمل عرض مع بعض".



ونفى الفنان المصري حسن الرداد، ما تردد عن شائعة انفصاله عن إيمي، مؤكدًا أنه كلام سخيف وفاضي، متابعًا: "ماوراهومش غير القرف وسيرة الناس".

وأضاف أنه منشغل حاليًا بمسرحيته الجديدة "في نص الليل"، والذي يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، منهم ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن توتة، غادة عادل، وهي من أعمال الراحل بهجت قمر، ويكتبها أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

ونشر الرداد صورة جديدة، يرتدي فيها "جاكيت جينز" مرسوم عليه صورة "فطوطة" أشهر شخصيات الفنان الراحل سمير غانم، ومكتوب عليه كلمته الأشهر "أنستونا"، وعلق الرداد على الصورة: "الأسطورة".



رامي رضوان: حبايبي الغاليين

الإعلامي رامي رضوان، زوج شقيقة الفنانة إيمي سمير غانم، نشر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، صورة حسم من خلالها الجدل حول طلاق الثنائي، حيث تجمعه الصورة بزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، معلقًا عليها: "حبايبي الغاليين".

وتفاعل المتابعون على الصورة التي ربطوا بينها وبين الشائعات المتداولة حول طلاقهما، وكتب أحد المتابعين: "مبسوط بمغزى الصورة، كنت مكسوف أبعت لك اسأل، وربنا يجمعكم دايمًا مع بعض أحلى صحبة، وربنا يكفيكم شر العين".