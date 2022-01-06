عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون ملينات.. أسرع مشروبات لعلاج الإمساك

الامساك
الامساك

الإمساك حالة طبية تكون فيها حركة الأمعاء بطيئة ويصبح إخراج البراز صعبًا. ومع ذلك ، فهي ليست حالة تهدد الحياة ويمكن علاجها عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة.

وفقا لموقع stylecraze يمكن أن تساعد المسهلات في تخفيف الحالة ، لكنها تمنحك راحة قصيرة المدى ، وقد يكون هناك بعض الآثار الجانبية  يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية لعلاج هذه المشكلة. إليك أسرع 3 مشروبات جربيها بنفسك تساعد في تسهيل حركة الأمعاء ، وخاصة بين الأطفال .

1. عصير التفاح للإمساك

 

مكونات
1 تفاحة ، منزوعة البذور
نصف ملعقة صغيرة مسحوق شمر
نصف كوب ماء

نقطع التفاح إلى قطع صغيرة ونضعها في الخلاط وأضيفي  الماء واسكبي العصير في كوب ويضاف مسحوق الشمر ويقلب جيدا.


التفاح غني بالألياف والمعادن والفيتامينات  يمكن أن يساعد تناول تفاحة كاملة أو في شكل عصير في منع الإمساك .
مسحوق بذور الشمر غني بالألياف الغذائية  يساعد في الاحتفاظ بالمياه في البراز ، ويسهل حركة الأمعاء ويمنع الإمساك 

.

أطعمة تساعد على التخلص من الإمساك

يخفف الإمساك ويحارب السرطان.. 5 أسباب تجعلك تتناول الفشار يوميا


2. عصير العنب للإمساك

 

مكونات
 

 عنب أسود طازج
2 سم من الجنزبيل  
ملح أسود حسب الرغبة
ربع كوب ماء 

يغسل العنب العنب الطازج  بشكل صحيح وأضيفي العنب والزنجبيل إلىالخلا\ إلى أن يتم سحقهم جيدا ويرش الملح الأسود حسب الحاجة.

يحتوي العنب على الكثير من الماء والألياف ، التى تساعد على ترطيب الجسم 
يحتوي العنب على السوربيتول ، وهو سكر يحتفظ بمزيد من الماء ويسهل مرور البراز بسهولة. ملين طبيعي فعال من حيث التكلفة لعلاج الإمساك .
 

الامساك حركة الامعاء المسهلات العلاجات المنزلية تسهيل حركة الأمعاء

موضوعات متعلقة

4 فوائد غير متوقعة لتناول الفشار.. أبرزها محاربة الإمساك

مشروبات طبيعية لعلاج الإمساك

ترشيحاتنا

أخبار الفن| وفاة مها أبو عوف.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2022

بعد الموافقة مبدئيا على تعديل قانون القطن.. 25 % من حصيلة الرسوم تؤول للخزانة العامة ومركز البحوث الزراعية

دعاء المضطر المستجاب .. كلمات لا يرد سائلها عند الشدائد

اليوم.. إجازة بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

السر وراء غياب مندوب الزمالك عن انتخابات الجبلاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاتها .. مها أبو عوف تكشف لغز مقتل زوجها عمر خورشيد

سبب وفاة مها أبو عوف و تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.. خاص

"البيئة" تعلن انخفاض جودة الهواء لمدة 3 أيام

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم وتفحم 10 سيارات على الدائري الأوسطي

كارتيرون يمنح الزمالك مهلة 24 ساعة قبل فسخ تعاقده

وعكة صحية خاطفة.. نقل حياة الدرديري للمستشفى

حلق أقرع.. كيف استقبل سفاح الإسماعيلية حكم القاضي بالإعدام؟

وفاة الفنانة مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن مها أبو عوف وأبرز أعمالها الفنية

بحضور الفريق محمد فريد| مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

محطات في حياة السيناريست رامي قشوع.. كيف شكلت 6 مدارس سينمائية مشوار ممدوح عبدالعليم؟

أحمد عز: "راضي ومبسوط بفيلم الجريمة".. وتصوير "الاختيار 3" خلال يومين |شاهد

فيديو

رانيا يوسف: حلقت شعرى مثل شيرين عبدالوهاب من قبل لهذا السبب| فيديو

رد فعل غادة عادل بعد مطالبة أولادها العودة لـ مجدى الهواري| فيديو

تعرف على قصة قتل أوسو كونان لاعب الأهلي السابق .. فيديو

كلام نهائى.. حسن الرداد ينفي شائعات انفصاله عن إيمى سمير غانم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ