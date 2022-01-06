بدون ملينات.. أسرع مشروبات لعلاج الإمساك

الإمساك حالة طبية تكون فيها حركة الأمعاء بطيئة ويصبح إخراج البراز صعبًا. ومع ذلك ، فهي ليست حالة تهدد الحياة ويمكن علاجها عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة.

وفقا لموقع stylecraze يمكن أن تساعد المسهلات في تخفيف الحالة ، لكنها تمنحك راحة قصيرة المدى ، وقد يكون هناك بعض الآثار الجانبية يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية لعلاج هذه المشكلة. إليك أسرع 3 مشروبات جربيها بنفسك تساعد في تسهيل حركة الأمعاء ، وخاصة بين الأطفال .

1. عصير التفاح للإمساك

مكونات

1 تفاحة ، منزوعة البذور

نصف ملعقة صغيرة مسحوق شمر

نصف كوب ماء



نقطع التفاح إلى قطع صغيرة ونضعها في الخلاط وأضيفي الماء واسكبي العصير في كوب ويضاف مسحوق الشمر ويقلب جيدا.



التفاح غني بالألياف والمعادن والفيتامينات يمكن أن يساعد تناول تفاحة كاملة أو في شكل عصير في منع الإمساك .

مسحوق بذور الشمر غني بالألياف الغذائية يساعد في الاحتفاظ بالمياه في البراز ، ويسهل حركة الأمعاء ويمنع الإمساك

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2. عصير العنب للإمساك

مكونات



عنب أسود طازج

2 سم من الجنزبيل

ملح أسود حسب الرغبة

ربع كوب ماء



يغسل العنب العنب الطازج بشكل صحيح وأضيفي العنب والزنجبيل إلىالخلا\ إلى أن يتم سحقهم جيدا ويرش الملح الأسود حسب الحاجة.

يحتوي العنب على الكثير من الماء والألياف ، التى تساعد على ترطيب الجسم

يحتوي العنب على السوربيتول ، وهو سكر يحتفظ بمزيد من الماء ويسهل مرور البراز بسهولة. ملين طبيعي فعال من حيث التكلفة لعلاج الإمساك .

