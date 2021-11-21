أطعمة تساعد على التخلص من الإمساك

هناك أطعمة عديدة تساعد على التخلص من الإمساك وتليين حركة الامعاء، حيث تعمل على توفير الراحة الفورية، ولكن قد تكون مضطرا لتناول الأدوية إذا استمر الإمساك لأكثر من يومين.

ووفقا لموقع بولد يحدث الإمساك بشكل شائع بسبب العوامل الغذائية أو التفاعلات الدوائية، لذلك فإن أفضل علاج هو تعديل نظامك الغذائي.. وتناول الأطعمة التالية:



1. البروكلي

يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان ، وهي مادة يمكن أن تساعد في تعزيز الهضم وحماية الأمعاء بشكل أسرع.

2. البطاطا الحلو

تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من العناصر الغذائية مثل الماء والألياف والمغنيسيوم وفيتامين B6 التي تعمل كملين طبيعي. إنها تحسن حركات الأمعاء أيضًا عن طريق الحفاظ على صحة الجهاز العصبي .

3. السبانخ

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف والمغنيسيوم ، ويساعد القولون على طرد الأشياء من الجسم ، وهو أمر مرتبط بتخفيف الإمساك .



4. كرنب

مثل البروكلي ، يعد الكرنب مصدرًا غنيًا بالألياف وحمض الفوليك ، مما يساعد على إضافة الحجم والوزن إلى البراز ، مما يسهل مروره عبر القناة الهضمية، وهذا بدوره يساعد على توفير الراحة من الإمساك



5. الخرشوف

الخرشوف غني بالألياف غير القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة

6. فاصوليا خضراء

مصدر جيد للألياف ، الفاصوليا الخضراء سهلة على معدتك. يمكن أن يساعد تناول الفاصوليا الخضراء في تحسين عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء. محتوى الألياف في الفول يجعلها فعالة في مكافحة الإمساك



8. خيار

تناول وعاء من سلطة الخيار لتهدئة الأمعاء وتعزيز حركة الأمعاء. نسبة عالية من الماء (96 في المائة) في هذه الخضار الخضراء تجعلها واحدة من أفضل الأطعمة للمساعدة في الإمساك .